FISHKINET
Сообщество Юмор 13079 постов • 2741 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Болезненный урок для юного любителя пранков

Болезненный урок для юного любителя пранков (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 10:17
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Юмор   видео   дети   падение   подросток   розыгрыш   фейл   
360
1
1
Подросток захотел подшутить над взрослыми и заодно проверить их нервы на прочность. Он раздобыл маску похожую на ту, что носили маньяки из серии фильмов "Крик" и решил спрятаться за дверью. Однако его ждало разочарование.
Пранк пошел не по плану. Комбо-набор неудач!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: prank   Юмор   видео   дети   падение   подросток   розыгрыш   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
☾ Атеист ☽ 42 минуты назад
зато он провел практическое занятие на тему "продольная жесткость матраса"
урок на всю жизнь, если мозги есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Алексей 2 минуты назад
Я честно говоря ожидал, что в комнату зайдет какой-нибудь мужик и этому малолетнему пранкеру от неожиданности в репу пропишет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
nobody® 2 минуты назад
Мамкин пранкер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
781
labus 24 минуты назад
Болезненный урок для юного любителя пранковПосмотреть
Болезненный урок для юного любителя пранков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
salim777 52 минуты назад
Малолетний д@лбоёб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Иногда стоит прислушиваться к советам друга Иногда стоит прислушиваться к советам друга Когда решил прокатить сына на квадрокоптере Когда решил прокатить сына на квадрокоптере Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Розыгрыш и мгновенная расплата Розыгрыш и мгновенная расплата Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

885832



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
2
77
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"
0
45
30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"
Набирающие популярность в сообществах
Непростительные ошибки визажистов
1
22
Непростительные ошибки визажистов
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
0
8
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Ynews#люди#животные#фотографии#в мире#автомобили#актеры#приколы
#Юмор#прикол#подборка#авто аварии#кино#познавательно#интересное#автомир#страна#СССР
#интересно#дтп#аварии#Россия#фильм#история#полиция#Разное#картинки#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться