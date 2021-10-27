Болезненный урок для юного любителя пранков

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Подросток захотел подшутить над взрослыми и заодно проверить их нервы на прочность. Он раздобыл маску похожую на ту, что носили маньяки из серии фильмов "Крик" и решил спрятаться за дверью. Однако его ждало разочарование.
Пранк пошел не по плану. Комбо-набор неудач!
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