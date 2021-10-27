Правильная маскировка: оригинальный гараж в Нидерландах

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Гараж в Нидерландах, который не портит исторический облик здания и города. Не придерешься!
Отличная и правильная маскировка.
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Метки: Нидерланды видео гараж интересно креатив маскировка
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