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Правильная маскировка: оригинальный гараж в Нидерландах

Правильная маскировка: оригинальный гараж в Нидерландах (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 09:45
Сообщество : Автомир
Метки: Нидерланды   видео   гараж   интересно   креатив   маскировка   
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Гараж в Нидерландах, который не портит исторический облик здания и города. Не придерешься!
Отличная и правильная маскировка.

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Метки: Нидерланды   видео   гараж   интересно   креатив   маскировка   
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