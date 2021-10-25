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В Омске парень спас застрявшего в окне кота

В Омске парень спас застрявшего в окне кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 10:32
Метки: Ynews   видео   добро   живонтые   кот   люди   спасение   
309
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Во дворе одного из жилых домов в Омске прохожие заметили застрявшего в окне кота. Хозяева животного открыли окно для проветривания квартиры, а любопытный питомец решил проверить обстановку на улице и застрял.
Оказавшийся в ловушке кот стал жалобно кричать и в конечном итоге привлек внимание людей. Один из прохожих не расстерялся и аккуратно втолкнул питомца обратно в квартиру.

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Метки: Ynews   видео   добро   живонтые   кот   люди   спасение   
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11  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 52 минуты назад
Я ожидал увидеть что-то на подобии)))
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402
Albe 7 минут назад
вообще не жалко котов, вот ни капли... одно дело щеночки, собачки, которые ждут, радуются тебе, другое дело эти меховыме мешки, которые постоянно гадят и шумят
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5k
ValdemarNaftulievich Полчаса назад
Котяра, бедный, аж охрип мявкать.
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1k
alex 42 минуты назад
парень молодец, залез и вытащил котяру. зато у этого индивидуума армейская смекалка
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10k
Majul 42 минуты назад
Паренек красавец. Хозяева тупые бараны.
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36k
Alex 46 минут назад
Герой дня! Хозяева - козлы
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14k
Сергей 56 минут назад
Нельзя просто так покинуть Омск, даже квартиру....
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65k
Viktor Час назад
Парню респект
, оператору Оскара!
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499
vijilante Провокатор 23 минуты назад
Дважды.
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