В Омске парень спас застрявшего в окне кота

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Во дворе одного из жилых домов в Омске прохожие заметили застрявшего в окне кота. Хозяева животного открыли окно для проветривания квартиры, а любопытный питомец решил проверить обстановку на улице и застрял.
Оказавшийся в ловушке кот стал жалобно кричать и в конечном итоге привлек внимание людей. Один из прохожих не расстерялся и аккуратно втолкнул питомца обратно в квартиру.
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