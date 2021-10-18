За секунду до: молниеносная реакция отца спасла малыша

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Мужчина успел в последнюю секунду поймать падающего с дивана ребенка. Камера наблюдения запечатлела тревожный момент.
Отец продемонстрировал молниеносную реакцию, когда поймал своего ребенка за долю секунды до падения.
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