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За секунду до: молниеносная реакция отца спасла малыша

За секунду до: молниеносная реакция отца спасла малыша (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 11:12
Метки: видео   дети   отец   повезло   спасение   
422
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Мужчина успел в последнюю секунду поймать падающего с дивана ребенка. Камера наблюдения запечатлела тревожный момент.
Отец продемонстрировал молниеносную реакцию, когда поймал своего ребенка за долю секунды до падения.

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Метки: видео   дети   отец   повезло   спасение   
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4  комментария
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319
Nevad Black 2 часа назад
конечно, догадались на мягкую поверхность на самый край поставить твердую раскачивающуюся конструкцию с ребятенком внутри
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23k
Саня 20 минут назад
По умолчанию сначала работает по)(уизм... а, потом если повезет включается героизм!
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1k
jug Час назад
Додумались же поставить на край дивана.
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Вопрос, а кто так "переноску" поставил на диванчик..., не молниеносный ли папа?
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