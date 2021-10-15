Как быстро может измениться женское настроение

608
1
1
Ни для кого не секрет, что у женщин часто случаются перепады настроения. Однако героиня данного ролика даст фору многим представительницам прекрасного пола. Чтобы завестись и начать рвать и метать ей хватило всего 15 секунд.
Похоже, что преподавателя разозлили опоздавшие на занятия ученики.
Источник:
Ссылки по теме:
- Курица удивила петуха необычными детенышами
- Смешная реакция спящего кота на креветку
- Вылазь, Бобик: охотничий пёс решил спрятаться от опасности в необычном месте
- Эти усы напротив: розыгрыш мужчин в видеочате
- Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину
13
Понравилось13
Новости партнёров
-Прическу, салатик и истерику