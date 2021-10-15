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Как быстро может измениться женское настроение

Как быстро может измениться женское настроение (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   настроение   неожиданно   преподаватель   ученики   эмоции   
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Ни для кого не секрет, что у женщин часто случаются перепады настроения. Однако героиня данного ролика даст фору многим представительницам прекрасного пола. Чтобы завестись и начать рвать и метать ей хватило всего 15 секунд.
Похоже, что преподавателя разозлили опоздавшие на занятия ученики.

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Метки: Реакция   видео   настроение   неожиданно   преподаватель   ученики   эмоции   
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
ОпОздавшие
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Батончик с маком 4 минуты назад
-Что может женщина сделать из ничего?
-Прическу, салатик и истерику
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kamanch Час назад
БилятЪ, это же моя бывшая!
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homerchik 2 часа назад
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insaider 2 часа назад
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Krasava

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