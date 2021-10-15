Как быстро может измениться женское настроение

Ни для кого не секрет, что у женщин часто случаются перепады настроения. Однако героиня данного ролика даст фору многим представительницам прекрасного пола. Чтобы завестись и начать рвать и метать ей хватило всего 15 секунд.

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Похоже, что преподавателя разозлили опоздавшие на занятия ученики.