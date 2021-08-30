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Неподдельная женская радость

Неподдельная женская радость (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 08:19
Метки: Реакция   видео   грибы   милота   эмоции   
1133
1
1
Женщина испытала восторг, когда знакомый привел её на грибную поляну в лесу в Ленинградской области.
Как мало человеку нужно для счастья.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   грибы   милота   эмоции   
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15k
homerchik 2 часа назад
вспомнилось...
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51
Юденич Полчаса назад
И как она отблагодарила знакомого на грибной полянке в лесу? Молчит история.
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2k
Ivan Полчаса назад
Я-парень городской. Не мое это. Во вторник сходил. Заблудился, утопил обувь в болоте, промок и нашел полторы сыроеги. Ну и покормил комаров, которые еще есть в лесу.
Вспомнил, почему я уже лет 20, как не хожу за грибами.
Все, в следующий раз на пенсии пойду, не раньше!
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87
nas175 45 минут назад
Я так тоже радуюсь)
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1k
Fara Zolkin 54 минуты назад
Кто знает где это, сбросьте гео локацию, с сыном съезжу))
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15
Pasha Lim Час назад
У меня одного видео не показывается в этом посте?
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22k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Как я понимаю её восторг!!! И как я ей завидую! Я тоже хочу за грибами в лес, но у нас тут грибы не растут... Может где-то и есть, но никто их местных не знает где... Говорят, что в Домбае вроде есть...
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