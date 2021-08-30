Неподдельная женская радость

1133
1
1
Женщина испытала восторг, когда знакомый привел её на грибную поляну в лесу в Ленинградской области.
Как мало человеку нужно для счастья.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его
- Искренние слезы радости
- Cобака залезла под машину, чтобы пообниматься cо своим хозяином
- Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте
- Фруктовый банкет для поросенка
42
Понравилось42
Новости партнёров
Вспомнил, почему я уже лет 20, как не хожу за грибами.
Все, в следующий раз на пенсии пойду, не раньше!