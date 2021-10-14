Бородавочник атаковал мужчину, пытавшегося его погладить

175
1
1
Парень позволил бородавочнику приблизиться к себе, а затем попытался его погладить. Однако животное не оценило повышенного внимания к своей персоне.
Автор видео подпустил дикое животное к себе и пожалел об этом. С бородавочником шутки плохи!
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина защитила 9-летнего мальчика от напавших на него собак
- Женщина храбро отбилась от леопарда, напавшего на неё со спины
- Вылазь, Бобик: охотничий пёс решил спрятаться от опасности в необычном месте
- Прохожие отбили школьника у стаи собак
- Медведь чуть не откусил деду руку
18
Понравилось18
Новости партнёров