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Бородавочник атаковал мужчину, пытавшегося его погладить

Бородавочник атаковал мужчину, пытавшегося его погладить (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   бородавочник   видео   животные   кабан   нападение   повезло   
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Парень позволил бородавочнику приблизиться к себе, а затем попытался его погладить. Однако животное не оценило повышенного внимания к своей персоне.
Автор видео подпустил дикое животное к себе и пожалел об этом. С бородавочником шутки плохи!

Источник:

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Метки: Реакция   бородавочник   видео   животные   кабан   нападение   повезло   
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1k
kiber 50 минут назад
Памагите!
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1k
Павел 19 минут назад
Слабак, сразу помощь зовет. Русский мужик как уе*ал бы с ноги. Этот бородавочник сразу осознал бы, что не прав.
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6k
Nikolay 22 минуты назад
Пумба явно не в духе
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15k
ЦСКА Полчаса назад
help me motherfucker
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