Пристал к сове как банный лист

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Отдыхавшая в чистом поле бородатая неясыть столкнулась с очень назойливым мужчиной, желавшим с ней познакомиться.
Практически готовый монолог пьяного мужчины, пристающего ночью к жене.
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P.S. С утра встаю сидит на дереве здоровая сова, уровень 4 этажа, вокруг нее стая ворон, сорок орут, чуть ли не сбить хотят........... и так целый день а она сидит как статуя реакции на них ноль, ближе к вечеру ни одной птице во дворе не было все попрятались, только чуть с темнело крылья как у самолета распахнула и в небо ушла.....