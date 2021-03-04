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Пристал к сове как банный лист

Пристал к сове как банный лист (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 08:47
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   бородатая неясыть   видео   животные   интересно   прикол   птицы   сова   
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Отдыхавшая в чистом поле бородатая неясыть столкнулась с очень назойливым мужчиной, желавшим с ней познакомиться.

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Метки: Юмор   бородатая неясыть   видео   животные   интересно   прикол   птицы   сова   
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6  комментариев
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вот как куево то а и не видишь не куя днем и сказать не можешь "Мужик иди ты в .ОПУ"
P.S. С утра встаю сидит на дереве здоровая сова, уровень 4 этажа, вокруг нее стая ворон, сорок орут, чуть ли не сбить хотят........... и так целый день а она сидит как статуя реакции на них ноль, ближе к вечеру ни одной птице во дворе не было все попрятались, только чуть с темнело крылья как у самолета распахнула и в небо ушла.....
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678
iCyanide 17 минут назад
Вот стоишь себе, думаешь о тяжелой таежной жизни, а тебя погладить пытаются. Это вообще как?
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952
Max Полчаса назад
Это хищница. Она когтями и клювом может разодрать вас до кости. Ну нафиг такие эксперименты.
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26k
Антон 37 минут назад
<Блин, ну я бы тоже не удержался, что бы не подойти и не попытаться потрогать.
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71
Nevad Black Антон 17 минут назад
и я
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