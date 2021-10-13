Реакция Дэнни ДеВито на подарок Арнольда Шварценеггера

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Недавно стало известно, что Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито снова сыграют вместе в продолжении комедии «Близнецы». На одной из недавних встреч «Железный Арни» подарил своему приятелю и коллеге по съемочной площадке особую дорогую сигару.
Дэнни де Вито, Арнольд Шварценеггер и режиссер Айван Райтман снова в деле.
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