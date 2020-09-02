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Старый, но не устаревший! Шварценеггер в 73 года поднимает огромную штангу

Старый, но не устаревший! Шварценеггер в 73 года поднимает огромную штангу (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 10:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   видео   знаменитости   спорт   шварценеггер   шоу бизнес   
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73-летний актер, культурист и политик Калифорнии Арнольд Шварценеггер не прекращает удивлять своей физической формой. На днях он опубликовал в Instagram новое видео и показал, как поднимает огромную штангу.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   видео   знаменитости   спорт   шварценеггер   шоу бизнес   
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12  комментариев
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49k
pynh 2 часа назад
Шварц поел. Шварц посрал. Шварц поднял железку.

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17k
BillyBonzz pynh Час назад
Шварц в свои 73 выглядит лучше и может больше чем ты, так что прояви хоть немного уважения к дедушке. Большинство наших людей к этому возрасту уже полуовощи, либо уже кочумают на кладбище.
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231
Alexey Gera 18 минут назад
У дочери медалька есть за bjj. Лично Арнольд вручал. Хорошего фото с легендой нет. Даже близко подойти нельзя. Качки затопчут.
У дочери медалька есть за bjj. Лично Арнольд вручал. Хорошего фото с легендой нет. Даже близко подойти нельзя. Качки затопчут.
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434
Алексей 23 минуты назад
блин, я всегда хотел какое-то такое упражнение поделать. а тут заметьте - у него спецом сделаны подставки для ног, чтобы компенсировать высоту блина на штанге... ай малацца. есть еще порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах )))
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49k
pynh Алексей 20 минут назад
Хотел бы - поделал бы.
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120
DoctorBetruger Полчаса назад
Красавец!
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2k
DyadyaSasha Час назад
Кумир
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17k
BillyBonzz Час назад
за Арни завегда плюс
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