Старый, но не устаревший! Шварценеггер в 73 года поднимает огромную штангу

73-летний актер, культурист и политик Калифорнии Арнольд Шварценеггер не прекращает удивлять своей физической формой. На днях он опубликовал в Instagram новое видео и показал, как поднимает огромную штангу.
«Старый, но не устаревший. Тяга к перекладине - одно из моих любимых упражнений. Вот вам мотивация к понедельнику!» — написал Шварценеггер.
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