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Сорока наелась забродивших яблок

Сорока наелась забродивших яблок (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 08:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   прикол   птицы   сорока   яблоки   
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Несколько лет назад житель Норвегии стал свидетелем необычной и забавной сцены. Мужчина запечатлел сороку, которая объелась забродивших яблок и опьянела. Птица постоянно теряла равновесие и с трудом могла передвигаться.
На опубликованных в сети кадрах сорока идет неуверенной походкой среди опавших яблок и постоянно спотыкается и падает.

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Метки: видео   животные   прикол   птицы   сорока   яблоки   
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4  комментария
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18k
SolomonA Час назад
Где-то встречал пост: рябина забродила и ее наелись свиристели. Так там мужик собирал пьяных птичек и отпускал после того, как они проспятся..
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2k
Евгений Полчаса назад
Сорока алкоголик-горе в гнезде
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5k
ValdemarNaftulievich Час назад
Вот что значит не закусывать
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Бедняга))
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