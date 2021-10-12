Сорока наелась забродивших яблок

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Несколько лет назад житель Норвегии стал свидетелем необычной и забавной сцены. Мужчина запечатлел сороку, которая объелась забродивших яблок и опьянела. Птица постоянно теряла равновесие и с трудом могла передвигаться.
На опубликованных в сети кадрах сорока идет неуверенной походкой среди опавших яблок и постоянно спотыкается и падает.
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