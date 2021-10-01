Проворный заяц перехитрил беркута

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Житель Англии снял на видео, как заяц обманул его беркута. Хищный пернатый питомец заметил лопоухого во время тренировки в поле и решил напасть на него. Однако заяц оказался крепким орешком.
Заяц выждал момент и перепрыгнул летящего на него беркута. Тренирующий птиц и собак владелец беркута был рад тому, что животное перехитрило его хищную птицу. Он позвал питомца и позволил зайцу убежать.
В размещенную мужчиной подборку попали и другие неудачные моменты атаки беркута.
В размещенную мужчиной подборку попали и другие неудачные моменты атаки беркута.
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