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Проворный заяц перехитрил беркута

Проворный заяц перехитрил беркута (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 14:49
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   Орел   англия   беркут   видео   животные   
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Житель Англии снял на видео, как заяц обманул его беркута. Хищный пернатый питомец заметил лопоухого во время тренировки в поле и решил напасть на него. Однако заяц оказался крепким орешком.
Заяц выждал момент и перепрыгнул летящего на него беркута. Тренирующий птиц и собак владелец беркута был рад тому, что животное перехитрило его хищную птицу. Он позвал питомца и позволил зайцу убежать.

В размещенную мужчиной подборку попали и другие неудачные моменты атаки беркута.

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Метки: Заяц   Орел   англия   беркут   видео   животные   
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Слепой Пью 2 часа назад
Молодцы зайсы!
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Mr.Adamson

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