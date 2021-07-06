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Полицейский встретил грозного соперника

Полицейский встретил грозного соперника (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 10:28
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   Реакция   видео   животные   полиция   
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Идущий по тропе сотрудник полиции потревожил покой зайца. Животному очень не понравилось присутствие незнакомца на территории и он попытался напасть на мужчину.

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Метки: Заяц   Реакция   видео   животные   полиция   
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10  комментариев
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2k
дед Сергей 2 часа назад
Жаль,что у меня звука нет. Он по ходу по рации подкрепление вызывал?
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7k
Izrin Maria 10 минут назад
Совершенно нормальный заяц - самец. Они в брачный период агресивны - территорию защищают. Других самцов, по возможности, гоняют и бьют.
Заодно уж собак, и человеку невезучему перепадёт.
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4k
NeDron 21 минуту назад
Ну не любят живые существа полицию, что уж тут поделаешь.
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250
Андрей Ы. 24 минуты назад
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8k
*Сергей* 42 минуты назад
Ну ушастый влип

УК РФ Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. До 20 лет...
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1k
Дрочер Полоумный 48 минут назад
Повезло что заяц. Бобёр бы ему точно п.и.з.д.ы дал
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2k
смт Час назад
Заяц в прошлой жизни был точно львом-)
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4k
rutt Час назад
Косое сыкло и это не про зайца.
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40k
Александр 2 часа назад
Дурак заяц, нарисовал себе статью на ровном месте. Хорошо хоть пластиковым стаканчиком не кинул
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18k
Anna 2 часа назад
жаль, что у него забрало не запотело, и заяц стаканчиками не бросался
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