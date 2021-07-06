Полицейский встретил грозного соперника

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Идущий по тропе сотрудник полиции потревожил покой зайца. Животному очень не понравилось присутствие незнакомца на территории и он попытался напасть на мужчину.
Весьма нетипичное поведение. Зайчата или бешенство?
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