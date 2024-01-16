Агрессор избил мужчину до полусмерти из-за того, что тот постоянно шумит

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Пострадавший регулярно принимает сомнительных гостей у себя дома и мешает жить соседям, которые часто жалуются на мужчину.
Очередной вечер закончился мордобоем, местные жители увидели залитый кровью грузоподъемник, запросили записи камер и с ними пошли в полицию. Сейчас бедолага приходит в себя после избиения, а соседи общаются с правоохранителями.
Он даже не попытался обороняться....
Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его!
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По факту, получил вполне заслуженно, хоть и переборщил некисло боец, может теперь будет думать, если не до конца отбили голову... На счастье или горе бойца незнаю, оппонент явно некисло подшофе, думаю был бы трезв, картина слегка была бы другая... А щас оч велика вероятность что может присесть...