Агрессор избил мужчину до полусмерти из-за того, что тот постоянно шумит





Очередной вечер закончился мордобоем, местные жители увидели залитый кровью грузоподъемник, запросили записи камер и с ними пошли в полицию. Сейчас бедолага приходит в себя после избиения, а соседи общаются с правоохранителями.





Он даже не попытался обороняться....