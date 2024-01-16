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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1126 постов • 48 подписчиков подписаться
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Агрессор избил мужчину до полусмерти из-за того, что тот постоянно шумит

Агрессор избил мужчину до полусмерти из-за того, что тот постоянно шумит

Автор:
16 января 2024 10:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Агрессор   Видео   драка   избиение   конфликт   лифт   негатив   сосед   
2570
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Пострадавший регулярно принимает сомнительных гостей у себя дома и мешает жить соседям, которые часто жалуются на мужчину.


Очередной вечер закончился мордобоем, местные жители увидели залитый кровью грузоподъемник, запросили записи камер и с ними пошли в полицию. Сейчас бедолага приходит в себя после избиения, а соседи общаются с правоохранителями.


Он даже не попытался обороняться....

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Метки: Агрессор   Видео   драка   избиение   конфликт   лифт   негатив   сосед   
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24  комментария
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482
Funny 2 часа назад
Ну видимо полиция не принимала никаких мер к этому "пострадавшему", вот сосед и решил по своему.
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4k
Руслан 10 минут назад
"...залитый кровью грузоподъемник" - кучеряво как-то лифт называют
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73
KARAMBA1984 15 минут назад
Терпило....мешок с картошкой. В ответку не судьба дать ?
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1k
Mikhail K 17 минут назад
Смешно, конечно, он первый раз промахнулся. В другой ситуации, с таким промахом, мог сам валяться в соплях и крови.
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14k
Artem 19 минут назад
Адекватность и внешний вид карателя, так же вызывает сомнения.
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742
Dalekiy Poskot 21 минуту назад
Да блин. При самых минимальных навыках даже не бокса а простой уличной драки ирокеза можно было отправлять спать прямо в лифте. Максимум 2 удара, тем более ирокез ваще без удара. А потерпевший внатуре потерпевший. Выше, крупнее и тупо дал себя нахлобучить. Биба и Боба, короче.
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8k
Ntvl 23 минуты назад
в этом ролике нет положительных персонажей. один мудак п.и.з.д.ы получил за беспредел который творил, другой сядет за свой беспредел, который натворил в пьяном виде.
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31
kamchadal1963 Полчаса назад
Сначала подумал панка с гребнем будут бить.
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8
Игорелл а 45 минут назад
Избивающий тупое животное......без тормозов потому что разума нет
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 46 минут назад
Ну и уедет по 112 УК РФ на пять лет, е*б*анько.
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35k
Fat Lynx 48 минут назад
Как я его понимаю! И не осуждаю...
Девиз дня: "Граждане, будьте взаимовежливы! А то получите пи*ды!"
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1k
Михаил 51 минуту назад
Во всей этой йухне виноваты исключительно полицаи... ну не может быть что никто не жаловался... или не приезжали в принципе, или недостаточные меры принимали...
По факту, получил вполне заслуженно, хоть и переборщил некисло боец, может теперь будет думать, если не до конца отбили голову... На счастье или горе бойца незнаю, оппонент явно некисло подшофе, думаю был бы трезв, картина слегка была бы другая... А щас оч велика вероятность что может присесть...
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57k
Мойша Час назад
Когда бездействует власть - действует право справедливости - самосуд.
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
у нас тоже шумели долго, но печень им сказала всё хватит.
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3k
Илья Час назад
Теперь может дальше шуметь , соседа теперь лет 5 дома не будет .
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Не, не, не тут не надо историю однобоко подавать. Если "пострадавший" любитель синих вечеринок по ночам и устроил притон в квартире. И все соседи мучаются от него, то вполне заслуженно всё получил.
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3k
Илья 2 часа назад
Вот интересно тот кому дали пи..ды килограмм на 30 тяжелее и на две головы выше. Че он голого просто не раздавил .
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё нормально, чётко - по понятиям сделал. К ментам обращаться западло.
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31
kamchadal1963 Борис Карабанов 21 минуту назад
теперь полиция и суд к нему обратятся сами.
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13k
Владимир 2 часа назад
Ну раз закон бездействует, и игнорирует жалобы. То вот результат.
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380
ruslan d Владимир 2 часа назад
Результат будет плачевным , возможно для двоих ... Ну один скорее всего получит судимость .
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