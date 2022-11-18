Заклинатель мух пришёл на концерт

FISHKINET
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Самый знаменитый лилипут XX века: грустная история Шлитци Сёртиса Самый знаменитый лилипут XX века: грустная история Шлитци Сёртиса И наши тоже могут: отечественные фильмы, неожиданно получившие зарубежные адаптации И наши тоже могут: отечественные фильмы, неожиданно получившие... Смертельные забавы: игра «кукушка», полюбившаяся офицерами 19 века Смертельные забавы: игра «кукушка», полюбившаяся офицерами 19 века Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс «Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал... В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом? Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами,... 25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода" 25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода" Немного вечернего позитива... и немного ретро Немного вечернего позитива... и немного ретро 20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в эту породу 20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в... В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы... В Совете Федерации хотят заморозить деньги и имущество уехавших из России миллиардеров В Совете Федерации хотят заморозить деньги и имущество уехавших из... Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений Оборотень из вятских чащоб: жизнь и судьба русского гиганта Оборотень из вятских чащоб: жизнь и судьба русского гиганта Проблема большинства людей в том, что они слишком полагаются на апокалипсис Проблема большинства людей в том, что они слишком полагаются на... Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине Тогда и сейчас: 29 знаменитостей, "повстречавших" себя в молодости Тогда и сейчас: 29 знаменитостей, "повстречавших" себя в молодости «Если ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема»: глава Калужской области призвал не впадать в маразм из-за раскраски с радужным флагом в школе «Если ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема»: глава...
Главная > Видео
Заклинатель мух пришёл на концерт

Заклинатель мух пришёл на концерт

Автор:
18 ноября 2022 08:41
Метки: Концерт   Прикол   в мире   видео   интересно   мошки   мухи   
359
1
1
Посетитель концерта наткнулся на заклинателя мух. Парень ловко управлял рукой небольшим количеством насекомых.
Интересно, что он делал со своей рукой до этого момента?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Концерт   Прикол   в мире   видео   интересно   мошки   мухи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Киры4 56 минут назад
Мухи не ошибаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С Полчаса назад
да он и сам засомневался и понюхал руку в конце ролика)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sos1960sos 55 минут назад
Не кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет, как нет! Ассенизаторы и скотники мы и вам с концерта шлём привет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

629311



Другие посты автора
Популярное
Всё по-взрослому: секреты семейной жизни
Всё по-взрослому: секреты семейной жизни
Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше ракету Украины в карикатурах и мемах
Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше...
Набирающие популярность
15 стильных скульптур со всего мира
15 стильных скульптур со всего мира
300 лет на страже юга. Каспийская флотилия ВМФ России
300 лет на страже юга. Каспийская флотилия ВМФ России
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять спалился

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#дтп#картинки#подборка#люди#забавно#улыбнуло#сатира
#Юмор#интересное#позитив#животные#авто аварии#в мире#Разное#Москва#дети#художник
#интересно#факты#аварии#автомобили#автомир#искусство#Россия#США#найдено на ebay#идея
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Кабели для концерта Rammstein⁠⁠ Кабели для концерта Rammstein⁠⁠ Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять Людям так нравится делать новых людей Людям так нравится делать новых людей И так сойдет: необычный балкон в доме И так сойдет: необычный балкон в доме Работник аквапарка устраивает для посетителей аквапарка необычное шоу Работник аквапарка устраивает для посетителей аквапарка необычное шоу

На что жалуетесь?

Вернуться