Заклинатель мух пришёл на концерт

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Посетитель концерта наткнулся на заклинателя мух. Парень ловко управлял рукой небольшим количеством насекомых.
Интересно, что он делал со своей рукой до этого момента?
Источник:
АНТИФИШКИ
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