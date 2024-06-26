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Если бы камера при увеличении изображения могла также сделать звук чётче

Если бы камера при увеличении изображения могла также сделать звук чётче

Автор:
26 июня 2024 07:25
Метки: Видео   в мире   звук   зум   камера   увеличение   
1135
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1

Как бы могли выглядеть видео, если бы камера во время использования зума могла не только увеличивать и уменьшать изображения, но и делала звук чётче.

Если бы зум камеры в телефоне использовался не только для увеличения изображения, но и давал возможность сделать звук чётче.

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Метки: Видео   в мире   звук   зум   камера   увеличение   
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Голос Вселенной 47 минут назад
Мы могли бы слышать тогда нечто вроде этого...

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11k
Alex Полчаса назад
Разве это Зум? Вот это зум ))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3728 постов (3698 в горячем)

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