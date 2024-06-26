Если бы камера при увеличении изображения могла также сделать звук чётче

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Как бы могли выглядеть видео, если бы камера во время использования зума могла не только увеличивать и уменьшать изображения, но и делала звук чётче.
Если бы зум камеры в телефоне использовался не только для увеличения изображения, но и давал возможность сделать звук чётче.
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