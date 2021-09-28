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Когда доверяешь своей продукции на все 100%

Когда доверяешь своей продукции на все 100% (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 09:53
Метки: Бронежилет   броня   видео   защита   интересно   нож   презентация   
2189
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Фрагмент презентации специальной бронеткани, обеспечивающей защиту области торса человека от ножевых ранений, ударов или попадания осколков.
Когда прописал чит на бессмертие.

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Метки: Бронежилет   броня   видео   защита   интересно   нож   презентация   
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25  комментариев
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35k
Alex 2 часа назад
Похоже мужик любит это дело )
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4k
Михаил 6 минут назад
по башке не пробовали ударить :) во хохма бы была... а так что :)
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12k
Кархародон 15 минут назад
Потыкать в шефа ножом - прекрасно, а пострелять в шефа и автомата - вообще бесценно!

Ссылка www.youtube.com
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37k
Олег 16 минут назад
отверткой в глаз или шею нужно было бить, а битой по балде!
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2k
Максим Полчаса назад
IDDQD в реальной жизни
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17k
Александр 49 минут назад
Миллениалы изобрели твердый нагрудник, со вставками из кевлара от проколов?
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6k
Nikolay Час назад
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11k
Alex Час назад
а контрольный в голову? )
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6k
mbr Час назад
по яйцам бей! по яйцам!
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3k
Едондер пуп Час назад
В "Диктаторе" у Чаплина такое уже было, но там смешно испытания заканчивались - гибелью изобретателей))
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2k
DerDimon Час назад
Тамада и конкурсы - очень хорошие и интересные
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
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28k
MatveiVainrub 2 часа назад
ВООООТ и никакой рекламы не надо .
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17k
Serg2001 2 часа назад
Строителям можно вместо каски легкие банданы из такой ткани носить... )
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1k
Вадим 2 часа назад
Одел металлические доспехи на себя и норм. Хоть коли хоть руби хоть битой бей. И несмотря на такие вещи, Российского посла в Турции всё же как то застрелили всё равно
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798
Отец Пигидий 2 часа назад
С битой это здорово....
Что-то не помню, чтобы те кто использовали биту, старались бить ею по спине. Именно поэтому у моего товарища титановая пластина в голове , а не на спине.
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Маркетологи 80 лвла
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