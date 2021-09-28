Когда доверяешь своей продукции на все 100%

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Фрагмент презентации специальной бронеткани, обеспечивающей защиту области торса человека от ножевых ранений, ударов или попадания осколков.
Когда прописал чит на бессмертие.
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Метки: Бронежилет броня видео защита интересно нож презентация
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