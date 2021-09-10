Как сделать машущий крыльями бумажный самолётик

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Девушка показала, как сделать бумажный самолётик. Казалось бы, что в этом такого удивительного? Дело в том, что её самолетик во время полёта не только парит, но ещё и машет крыльями.
Бумажные самолетики выходят на новый уровень.
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Бумага, очень тонкая и с одной стороны черная с другой белая. Отправлять в полёт, при солнце. Внимательно за процессом изготовления.