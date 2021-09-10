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Как сделать машущий крыльями бумажный самолётик

Как сделать машущий крыльями бумажный самолётик (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 13:06
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: бумажный самолетик   видео   интересно   как это сделано   самолет   
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Девушка показала, как сделать бумажный самолётик. Казалось бы, что в этом такого удивительного? Дело в том, что её самолетик во время полёта не только парит, но ещё и машет крыльями.
Бумажные самолетики выходят на новый уровень.

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Метки: бумажный самолетик   видео   интересно   как это сделано   самолет   
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12k
Вася 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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14
wr33 50 минут назад
попробовал кто-то это сделать?
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23k
SerGProS Час назад
Ссылка youtu.be
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aalexey3 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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