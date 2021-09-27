Мальчик смог прогнать грабителя, напавшего на его маму

695
1
1
Грабитель напал на женщину сзади, повалил ее на землю и попытался отобрать сумку. Через мгновение подбежал сын пострадавшей и атаковал злоумышленника зонтом.
Камера наблюдения запечатлела храброго мальчика, сумевшего отогнать грабителя.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы
- Сообразительный мальчик придумал, как не навлечь на себя гнев мамы
- Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей
- Ребенок чуть не погиб из-за глупости матери
- Трудная дорога в садик
19
Понравилось19
Новости партнёров