Мальчик смог прогнать грабителя, напавшего на его маму

Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)

Как накормить капризного ребенка

Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения

Трудная дорога в садик

Эта мама просто начала петь для сына. Но такой реакции от малыша не ожидал никто!

В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы