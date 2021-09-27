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Мальчик смог прогнать грабителя, напавшего на его маму

Мальчик смог прогнать грабителя, напавшего на его маму (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 11:29
Метки: Реакция   видео   грабитель   дети   зонт   мальчик   мама   
695
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Грабитель напал на женщину сзади, повалил ее на землю и попытался отобрать сумку. Через мгновение подбежал сын пострадавшей и атаковал злоумышленника зонтом.
Камера наблюдения запечатлела храброго мальчика, сумевшего отогнать грабителя.

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Метки: Реакция   видео   грабитель   дети   зонт   мальчик   мама   
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1k
DVPET Час назад
Зонт не дубина. Его надо сложить и тыкать. Зонт это копьё
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40k
Войнов 16 минут назад
Мне показалось, что матери больше зонтом досталось.
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