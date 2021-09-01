Чарующая и опасная красота лавины

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Во время путешествия по живописному маршруту в горах Кабардино-Балкарии туристы чуть не попали под лавину. Один из путешественников запечатлел сход снега с близкого расстояния и вместе с остальными участниками группы оказался накрыт облаком снежной пыли.
Без Гендальфа и остальных участников «Братства Кольца» здесь явно не обошлось. Присутствует ненормативная лексика.
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