Чарующая и опасная красота лавины

Во время путешествия по живописному маршруту в горах Кабардино-Балкарии туристы чуть не попали под лавину. Один из путешественников запечатлел сход снега с близкого расстояния и вместе с остальными участниками группы оказался накрыт облаком снежной пыли.

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Без Гендальфа и остальных участников «Братства Кольца» здесь явно не обошлось. Присутствует ненормативная лексика.