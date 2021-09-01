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Чарующая и опасная красота лавины

Чарующая и опасная красота лавины (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 11:31
Сообщество : Путешествия
Метки: Кабардино-Балкария   видео   горы   интересно   лавина   путешествие   турист   туристы   
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Во время путешествия по живописному маршруту в горах Кабардино-Балкарии туристы чуть не попали под лавину. Один из путешественников запечатлел сход снега с близкого расстояния и вместе с остальными участниками группы оказался накрыт облаком снежной пыли.
Без Гендальфа и остальных участников «Братства Кольца» здесь явно не обошлось. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Кабардино-Балкария   видео   горы   интересно   лавина   путешествие   турист   туристы   
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11k
Nikita 2 часа назад
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kiber 2 часа назад
Крутяк
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65
Null Dev 2 часа назад
Повезло. А были бы за гребешком, чутка ближе, то и всё. Сухая лавина идущая за соточку километров в час, сбивает ударной волной и забивает лёгкие снегом...
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21
Шурман 2 часа назад
Дома в Алмате много раз ее видел , да и селевые потоки видел , самое красиво это тот грохот и шум , он на какое то время тебя парализует ты как дурак стоишь и смотришь на эту красоту , вот оползни еще ни разу не видел .
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Быдло и в горах быдло
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