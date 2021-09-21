Поймай лбом карту и можешь тратить с неё деньги

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Мужчина пообещал сыну деньги с банковской карты, если подросток поймает её. Сложность в том, что карту нужно поймать лбом.
Ловишь карту — тратишь с неё деньги
Отцу этого мальчика теперь придется раскошелиться.
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Потом будет удивляться - а чё это сынок дебилом вырос