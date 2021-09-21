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Поймай лбом карту и можешь тратить с неё деньги

Поймай лбом карту и можешь тратить с неё деньги (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   консоль   отец   приставка   сын   
1286
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Мужчина пообещал сыну деньги с банковской карты, если подросток поймает её. Сложность в том, что карту нужно поймать лбом.

Ловишь карту — тратишь с неё деньги

Отцу этого мальчика теперь придется раскошелиться.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   консоль   отец   приставка   сын   
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17  комментариев
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39k
dima423 2 часа назад
пообещал - надо выполнять) иначе зашквар полный будет
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4k
Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
Мне ,в детстве,чтобы купили мороженое нужно было покормить с утра свиней,прополоть грядки на огороде и подоить корову,а чтобы еще и колу взяли-нужно было навоз за свиньями убрать,а тут все слишком просто
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17k
Dr.CrAzY 12 минут назад
слишком высоко поднял...
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502k
АРОН Полчаса назад
А папаша-то дебил!
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5
Selena-Ecology 36 минут назад
Интересно, обязательно должна быть дверь, или подойдет бетонная стена?
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5
Selena-Ecology 36 минут назад
вечером со своими так попробую, дам шанс на любую покупку не по случаю, а на удачу )
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5k
Wacker 41 минуту назад
Молодец! Главное чтобы карта была действующая и бабки были:)
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6k
Nikolay 46 минут назад
"Молодец, сынок, теперь будем угадывать пинкод" сказал папа, загадочно скалясь....
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31k
Григорий 48 минут назад
Сотряс в данном случае окупился) Если на карточке конечно чего-то есть)
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169
Вжик 52 минуты назад
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24k
Батончик с маком Час назад
Так и до сотряса доиграться можно.
Потом будет удивляться - а чё это сынок дебилом вырос
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4k
ride Час назад
Да не, клевая игра :) Не на каждый день, но разок - забавно. Опять же, интересно что купит ребенок. Хорошо, что он выиграл этот шанс своей ловкостью, а не просто папка карту дал
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1k
ZillOFF Час назад
видно его папки с ним тоже любил в такие игры играть. вот так дибилизм передается по наследству
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17k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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3k
DyadyaSasha Час назад
Молодец пацан!
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16k
Serg2001 Час назад
Видать папаша в своё время сам так не смог, вот и был слишком уверен, что и сын не справится... )
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