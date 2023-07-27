Пенсионерка втихую присвоила кошелёк другого человека и ушла с победным лицом

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Жительница Калининграда разглядела, как мужчина оставил свой портмоне прямо на кассе, присмотрелась на торчащие купюры и украла. А в конце вышла с непобедимым лицом из магазина, как будто сорвала куш.
Но дамочку в итоге спалили и оштрафовали
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Метки: Видео воспитание кошелек люди пенсионерка присвоила чужое
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Называется "найти"
(Это сарказм, если что.
Я не одобряю воровство в каком либо виде. Даже если мужичок - растяпа это ее все равно никак не оправдывает)
Что делать - не знаем. 11 лет ребенку.
Похожий случай.
с каких пор за воровство "штрафуют"?
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/
Спасибо за ссылку
УК РФ Статья 158.
Кража наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев....
Не удалось, добыча была в руках, но не судьба, спалили тётку.