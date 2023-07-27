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Пенсионерка втихую присвоила кошелёк другого человека и ушла с победным лицом

Пенсионерка втихую присвоила кошелёк другого человека и ушла с победным лицом

Автор:
27 июля 2023 08:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   воспитание   кошелек   люди   пенсионерка   присвоила   чужое   
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Жительница Калининграда разглядела, как мужчина оставил свой портмоне прямо на кассе, присмотрелась на торчащие купюры и украла. А в конце вышла с непобедимым лицом из магазина, как будто сорвала куш.

Но дамочку в итоге спалили и оштрафовали

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Метки: Видео   воспитание   кошелек   люди   пенсионерка   присвоила   чужое   
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29  комментариев
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33k
ACU900 Час назад
Тихо спи#дить и уйти
Называется "найти"
(Это сарказм, если что.
Я не одобряю воровство в каком либо виде. Даже если мужичок - растяпа это ее все равно никак не оправдывает)
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59k
Александр 5 минут назад
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900
ruslan d 8 минут назад
Технично , но глупо
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7k
Maximvs 12 минут назад
Вчера падчерица спалилась. Подвозил ее и моего сына на игровую площадку. Она на полу в машине увидела пару купюр (6000) и взяла. Когда вечером мама спросила, откуда, деньги, сказала, как есть. За что была долгая беседа, как правильно поступать в таких случаях. До этого вытащила у меня сумму, и у мамы 5000. Тут же потратила на всякую фигню.
Что делать - не знаем. 11 лет ребенку.
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57k
Олег 16 минут назад
почему не посадили? Что за милосердие?
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27k
Егор 19 минут назад
Минута славы
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7k
rutt 21 минуту назад
К успеху шла не получилось
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2k
RaiJu 23 минуты назад
На морде написана, что цыганва
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11k
Zемляк Полчаса назад
Мне в армии всегда говорили, что "у тебя не спиз...или, а ты сам прое...ал"
Похожий случай.
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7k
Кружок 44 минуты назад
Оштрафовали????
с каких пор за воровство "штрафуют"?
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4k
Еркен 45 минут назад
Зачем чужое брать? Хотя люди разные, все время забываю не судить по себе.
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1k
Лютый вам Бетховен 49 минут назад
Как получить прибавку к пенсии.
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2k
дормидонт 50 минут назад
И стоило оно того? Просто подержалась за чужой бумажник и столько сраму. Действительно возраст не прибавляет ума. Была просто дура и воровка, а стала старая дура и воровка! Зато прославилась.
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33k
Snork Snorkoff 56 минут назад
Старость не делает людей особенными, они остаются такими какими и были. Хорошими и плохими, честными и гнидами, как эта кошелка..
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151
ДедМаздай 58 минут назад
Теперь звезда!
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6k
ManRox Час назад
>Но дамочку в итоге спалили и оштрафовали

Не удалось, добыча была в руках, но не судьба, спалили тётку.
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