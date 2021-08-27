Фермер «нарисовал» сердце из живых овец, чтобы почтить память тёти

Мужчина составил огромное сердце из овец в знак своей любви к тёте, с которой он не смог быть рядом в последние минуты ее жизни. Для осуществления замысла фермеру потребовалось зерно, терпение и четыре попытки.



Дроном он заснял получившийся результат на видео и отправил семье к похоронам. Во время прощальной церемонии ролик спроецировали на мост.