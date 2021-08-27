FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7357 постов • 1237 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Фермер «нарисовал» сердце из живых овец, чтобы почтить память тёти

Фермер «нарисовал» сердце из живых овец, чтобы почтить память тёти (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   видео   животные   овцы   прощание   тётя   фермер? ynews   
345
1
1
В Австралии фермер не смог прилететь к умирающей от рака тёте из-за коронавирусных ограничений. Чтобы почтить память родственницы он выбрал трогательный и непростой в исполнении способ.
Мужчина составил огромное сердце из овец в знак своей любви к тёте, с которой он не смог быть рядом в последние минуты ее жизни. Для осуществления замысла фермеру потребовалось зерно, терпение и четыре попытки.

Дроном он заснял получившийся результат на видео и отправил семье к похоронам. Во время прощальной церемонии ролик спроецировали на мост.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Австралия   видео   животные   овцы   прощание   тётя   фермер? ynews   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Подумаешь... Некоторые из кизяков умеют искусно фигуры выкладывать. Для поминок - самое то, ещё веселее было бы, чем из овец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 24 минуты назад
Так выглядит жопа. Сердце выглядит иначе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений Кондратьев Час назад
А живой еще тете он не мог это отправить? Или он полюбил ее только мертвой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что можно сделать в сети за 1 минуту Что можно сделать в сети за 1 минуту Кормление голодной пернатой банды Кормление голодной пернатой банды Маленькая девочка без особого труда загнала стадо овец в загон Маленькая девочка без особого труда загнала стадо овец в загон Спасение гигантской морской черепахи на пляже в Австралии Спасение гигантской морской черепахи на пляже в Австралии Иглобрюхая рыба оказалась поклонницей селфи Иглобрюхая рыба оказалась поклонницей селфи В Австралии в дом вломились коровы и нагадили посреди комнаты В Австралии в дом вломились коровы и нагадили посреди комнаты
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

562416



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Такие кадры редко увидишь!
4
88
Такие кадры редко увидишь!
Как поляк стал одним из лучших советских полководцев
1
105
Как поляк стал одним из лучших советских полководцев
Набирающие популярность в сообществах
Каким был по-настоящему красивый скутер: Terrot родом из пятидесятых
0
1
Каким был по-настоящему красивый скутер: Terrot родом из пятидесятых
Оригинальная бутылка томатного сока Ford 1930-х годов уйдет с молотка
0
1
Оригинальная бутылка томатного сока Ford 1930-х годов уйдет с молотка
Что можно сделать в сети за 1 минуту
Что можно сделать в сети за 1 минуту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#автомобили#интересное#ynews#комментарии#аварии#сарказм#авария дня
#фото#факты#кино#автомир#искусство#прикол#новости#дтп#фотографии#дети
#интересно#люди#Россия#подборка#картинки#приколы#СССР#Китай#авто аварии#дикая природа

На что жалуетесь?

Вернуться