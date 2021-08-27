Фермер «нарисовал» сердце из живых овец, чтобы почтить память тёти

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В Австралии фермер не смог прилететь к умирающей от рака тёте из-за коронавирусных ограничений. Чтобы почтить память родственницы он выбрал трогательный и непростой в исполнении способ.
Мужчина составил огромное сердце из овец в знак своей любви к тёте, с которой он не смог быть рядом в последние минуты ее жизни. Для осуществления замысла фермеру потребовалось зерно, терпение и четыре попытки.
Дроном он заснял получившийся результат на видео и отправил семье к похоронам. Во время прощальной церемонии ролик спроецировали на мост.
Дроном он заснял получившийся результат на видео и отправил семье к похоронам. Во время прощальной церемонии ролик спроецировали на мост.
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