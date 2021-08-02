Как взрослел и менялся Киану Ривз

347
1
1
Голливудский актер Киану Ривз находится в прекрасной форме в свои 56 лет и, похоже, совершенно не собирается стареть. Посмотрите, как взрослел и менялся любимый многими актер, которого называют Дорианом Греем нашего времени.
С годами становится только лучше.
Источник:
Ссылки по теме:
- Манера исполнения песен тогда и сейчас
- Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто мусорит на природе
- Кругом сплошной обман
- Могучий индийский мужчина, который очень хочет попасть в Голливуд
- "Говно в ваших головах": Лидер группы Little Big про русских русофобов
16
Понравилось16
Новости партнёров