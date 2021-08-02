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Как взрослел и менялся Киану Ривз

Как взрослел и менялся Киану Ривз (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   видео   знаменитости   киану ривз   тогда и сейчас   
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Голливудский актер Киану Ривз находится в прекрасной форме в свои 56 лет и, похоже, совершенно не собирается стареть. Посмотрите, как взрослел и менялся любимый многими актер, которого называют Дорианом Греем нашего времени.

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Метки: актер   видео   знаменитости   киану ривз   тогда и сейчас   
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SHIBAN 55 минут назад
Чтот пугает его роль с старушкой Тринити в матрице !
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