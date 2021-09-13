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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 179 постов • 42 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
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Спасение кота на стадионе в Майами

Спасение кота на стадионе в Майами (1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 07:38
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: кот   спасение   стадион   
571
1
В интернете появилась видео чудесного спасения кота.
В описании к нему отмечается, что действие происходит в Майами на стадионе Hard Rock, а в самом ролике видно, как под его крышей на большой высоте висит котенок. Вероятно, пушистый скалолаз не удержался на рейках, а потому мог упасть вниз в любую минуту. Но все закончилось хорошо благодаря людям на стадионе.

Стоявшие внизу фанаты одной из команд растянули флаги, чтобы кот смог совершить мягкую посадку. В следующие секунды это и произошло: котенок не удержался на проволоке под крышей и упал на растянутую ткань. Животное в целости и сохранности было продемонстрировано всему стадиону. И кажется, таких радостных криков Майами не слышал уже давно.

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Метки: кот   спасение   стадион   
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5  комментариев
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hairov 5 часов назад
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22k
Михаил Сметанкин 16 минут назад
Держу в курсе. Коты, как и белки, практически не могут разбиться насмерть с высоты. Так что они может быть ему даже хуже сделали, не дав приземлиться на лапы.
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22k
Ваня 3 часа назад
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35k
Alex 4 часа назад
Кажется впервые в истории, американский флаг спас кому-то жизнь
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Alex 4 часа назад
Лучшая новость за день
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