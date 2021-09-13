Спасение кота на стадионе в Майами

В описании к нему отмечается, что действие происходит в Майами на стадионе Hard Rock, а в самом ролике видно, как под его крышей на большой высоте висит котенок. Вероятно, пушистый скалолаз не удержался на рейках, а потому мог упасть вниз в любую минуту. Но все закончилось хорошо благодаря людям на стадионе.



Стоявшие внизу фанаты одной из команд растянули флаги, чтобы кот смог совершить мягкую посадку. В следующие секунды это и произошло: котенок не удержался на проволоке под крышей и упал на растянутую ткань. Животное в целости и сохранности было продемонстрировано всему стадиону. И кажется, таких радостных криков Майами не слышал уже давно.