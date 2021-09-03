Делайте это упражнение 5 минут в день и суставы не будут болеть. Вообще ничего не будет болеть

Демонстрация работы многофункционального силового тренажера "правило" (ударение на "и"), суть которого заключается в постепенном растягивании тела человека в горизонтальной плоскости под сбалансированной нагрузкой. При просмотре видео так и хочется спросить "и сколько задолжал этот несчастный человек?"

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На тренажере нужно заниматься максимально осторожно, исключая резкие движения. Сдаётся мне герои ролика как-то неправильно им пользуются.