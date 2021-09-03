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Делайте это упражнение 5 минут в день и суставы не будут болеть. Вообще ничего не будет болеть

Делайте это упражнение 5 минут в день и суставы не будут болеть. Вообще ничего не будет болеть (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 15:37
Сообщество : Спорт
Метки: видео   жуть   неожиданно   правило   спорт   тренажер   
247
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Демонстрация работы многофункционального силового тренажера "правило" (ударение на "и"), суть которого заключается в постепенном растягивании тела человека в горизонтальной плоскости под сбалансированной нагрузкой. При просмотре видео так и хочется спросить "и сколько задолжал этот несчастный человек?"
На тренажере нужно заниматься максимально осторожно, исключая резкие движения. Сдаётся мне герои ролика как-то неправильно им пользуются.

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Метки: видео   жуть   неожиданно   правило   спорт   тренажер   
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1k
Федор Медведев 46 минут назад
Я думал все мослы повылетают!
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4k
tamin Полчаса назад
Он похоже жену хозяина этого агрегата отшпили прилюдно....тут явно не долг
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619
робт 37 минут назад
так надо еще за шею и копчик дергать иначе нещитово
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2k
Владимир 40 минут назад
это-не наш метод!
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