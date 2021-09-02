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В Анапе дельфины подплыли к берегу, чтобы полакомиться рыбой

В Анапе дельфины подплыли к берегу, чтобы полакомиться рыбой (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 12:01
Сообщество : Животные
Метки: анапа   видео   дельфин   животные   охота   рыба   
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В Анапе дельфины устроили для отдыхающих небольшое шоу. Они подплыли к берегу и стали охотиться на рыбу.
Один из отдыхающих запечатлел гоняющихся за рыбой у берега дельфинов.

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Метки: анапа   видео   дельфин   животные   охота   рыба   
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46k
doker 2 часа назад
Я вас умоляю! Приезжайте в Тамань! Увидите как дельфины загоняют рыбу в сети рыбакам! Часть улова - добыча дельфина
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Viejo Borracho Dikobraz 55 минут назад
Могу вас заверить ,что по поводу шоу дельфины даже не парились - они просто кушали.
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