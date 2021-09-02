В Анапе дельфины подплыли к берегу, чтобы полакомиться рыбой

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В Анапе дельфины устроили для отдыхающих небольшое шоу. Они подплыли к берегу и стали охотиться на рыбу.
Один из отдыхающих запечатлел гоняющихся за рыбой у берега дельфинов.
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