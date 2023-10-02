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В Анапе дельфины приплыли к пляжу с отдыхающими

В Анапе дельфины приплыли к пляжу с отдыхающими

Автор:
02 октября 2023 08:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   анапа   дельфин   животные   пляж   
1056
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Несколько дельфинов запечатлели у берега на пляже в Анапе. Животные быстро маневрировали между купающимися людьми.

Дельфины приплыли прямо к пляжу с отдыхающими в Анапе. Местные, которые оказались в удачное время, в удачном месте рассказали, что семейство дельфинов решило провести охоту за рыбой прямо на мелководье, чем вызвали огромный восторг у отдыхающих.

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Метки: Видео   Россия   анапа   дельфин   животные   пляж   
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11  комментариев
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62k
doker Час назад
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4k
Alex Полчаса назад
Хорошенькие)
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6k
Станислав 42 минуты назад
Дельфин конечно же не акула... но я бы наложил бы в плавки...
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5k
Rubiroid_47 47 минут назад
Наверное на мелководье проще рыбеху изловить.
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194
Алексей Куликов Rubiroid_47 Полчаса назад
Там на видео видно, что они косаяк рыбы гоняют.
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17k
Голос Вселенной 50 минут назад
Несколько последних лет отдыхаем недалеко от Новороссийска. И каждый год приплывают дельфины. Конечно, не в таком режиме, как на видео. Но вот, скажем, в прошлом году удалось даже дотронуться до одного. Повезло. Мы с женой как раз в это время у буйка были, и тот - они... В позапрошлом году я купался один рано утром, часов 7 было. Далеко отплыл, и тут - они. Поплавали вокруг меня немного, но близко не подходили, не ближе метров пяти на глаз.
В другие года по несколько раз просто наблюдали с берега.
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5k
Александр 58 минут назад
Да в Анапе это обычное дело.. 2 года назад там был.. 2 недели подряд приплывали почти каждый день..
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