В Анапе дельфины приплыли к пляжу с отдыхающими

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Несколько дельфинов запечатлели у берега на пляже в Анапе. Животные быстро маневрировали между купающимися людьми.
Дельфины приплыли прямо к пляжу с отдыхающими в Анапе. Местные, которые оказались в удачное время, в удачном месте рассказали, что семейство дельфинов решило провести охоту за рыбой прямо на мелководье, чем вызвали огромный восторг у отдыхающих.
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Мы тут последние года 4 в одно и то же место ездим, уже поднадоело. Следующий сезон может попробуем туда съездить... ))))
В другие года по несколько раз просто наблюдали с берега.