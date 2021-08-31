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Russia Today и sudey !

Russia Today и sudey ! (1 видео)

Автор:
31 августа 2021 11:41
Метки: вася   где   деньги   

Знакомьтесь, это редактор телеканала "Russia Today" Мария Баронова и ее жизненная позиция, которую дева решила не стесняясь озвучить во время прямого эфира.
Слушать не очень громко..Возможна кровь из ушей.
Смысл жизни - в конце! Правда немного нецензурный.

Hunde Beißer2

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66  комментариев
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32k
Опаньки 6 часов назад
а сколько ей надо заплатить чтобы она сосала ?

нет, ну она же сама сказала что это тоже работа, не бесплатная
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550
да пох 9 минут назад
Ну какой канал ,такой и редактор .
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29
Stopper 19 минут назад
По-моему,она психически больна.Мало того,что несет околесицу,так ещё и сама выдумывает цифры статистики.Классическая [мат]!
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4k
aleksei 46 минут назад
Рот у неё какой-то стремный, как-будто порвали и потом плохо зашили
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127
Станислав Килин 50 минут назад
Очередная еб..утая баба
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8k
*Сергей* Час назад
Интересно... а она медкомиссию на права проходила?
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11k
Хью́берт Час назад
Ссылка youtu.be
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9k
Majul Час назад
Недотрах налицо.
Хотя кто ее такую звезданутую будет то...
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9k
Star Link 2 часа назад
Мама, а что такое любовь?
Не верь этому, это русские придумали, что бы денег не платить.
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65k
Hе шути с Пушкиным. 2 часа назад
Интересно кто с такой добровольно согласится заводить семью?. Она же не контролирует свою дурь.
И детей замyчает..
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4k
aleksei 2 часа назад
Я даже за деньги ей не дал бы пососать, она наверное давно не сосала и сексом не занималась, вот башню и рвет
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7k
Ivan 2 часа назад
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686
Hamioza Girey 2 часа назад
просто ДУРА эталонная
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1k
Атомный Крот 2 часа назад
"22 октября 2014 года сообщила о том, что начнет курировать учреждённый Михаилом Ходорковским и Алексеем Навальным проект по помощи российским политзаключённым и их семьям[16], позже станет «Правозащитой Открытки». Руководила проектом до осени 2017 года. С Ходорковским познакомилась по переписке во время отбывания им тюремного заключения"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Баронова,_Мария_Николаевнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Баронова,_Мария_Николаевна

Т.е. пока она не "продалась Кремлю", ее жизненная позиция либеральную интеллигенцию вполне устраивала?


У этой дамы вообще интересная биография. Участница "болотного движения", проходившая по статье "призывы к массовым беспорядкам" и т.п.
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1k
Kolebator 3 часа назад
фу, какая мерзость
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1
Николай Скобеев 4 часа назад
Я почему-то сразу вспомнил Ревву и его монолог про киборгов, которые заполонили всю планету. Но Ревва посимпатичней будет, угу.
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1k
Инквизитор РФ 4 часа назад
Какая страшная и дикая женщина. Не разговаривает, не обсуждает, а просто орет.
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13k
Владислав Грецов 4 часа назад
да уж...культурка так и прет...
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1k
Димарик 4 часа назад
Она редактор RT! Вы понимаете, какую дичь она может отредактировать и какой материал выходит после неё. Походу я понимаю, кто работает редакторами на гос каналах.....)))
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2
Игорь 4 часа назад
Эта мадам-просто ошибка пририды. Должна быть тупиковой ветвью, потому что с такой самкой нормальный мужчина не захочет спариваться.
Про жениться, я вообще молчу. Только самым сильным врагам такое можно пожелать.
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7k
Wollas 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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