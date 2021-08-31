Знакомьтесь, это редактор телеканала "Russia Today" Мария Баронова и ее жизненная позиция, которую дева решила не стесняясь озвучить во время прямого эфира.
Слушать не очень громко..Возможна кровь из ушей.
Смысл жизни - в конце! Правда немного нецензурный.
Russia Today и sudey ! (1 видео)
Знакомьтесь, это редактор телеканала "Russia Today" Мария Баронова и ее жизненная позиция, которую дева решила не стесняясь озвучить во время прямого эфира.
нет, ну она же сама сказала что это тоже работа, не бесплатная
Хотя кто ее такую звезданутую будет то...
Не верь этому, это русские придумали, что бы денег не платить.
И детей замyчает..
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баронова,_Мария_Николаевнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Баронова,_Мария_Николаевна
Т.е. пока она не "продалась Кремлю", ее жизненная позиция либеральную интеллигенцию вполне устраивала?
У этой дамы вообще интересная биография. Участница "болотного движения", проходившая по статье "призывы к массовым беспорядкам" и т.п.
Про жениться, я вообще молчу. Только самым сильным врагам такое можно пожелать.