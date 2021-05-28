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Иглобрюхая рыба оказалась поклонницей селфи

Иглобрюхая рыба оказалась поклонницей селфи (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 12:47
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   животные   милота   рыба   селфи   
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Совершавшая погружение у берегов Австралии дайвер Джулс Кейси встретила любопытную иглобрюхую рыбу. Рыба была явно не прочь познакомиться и позволила сделать с собой видеоселфи.

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Метки: Австралия   видео   животные   милота   рыба   селфи   
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SerGProS Полчаса назад
По губам рыбы видно, что ботекс. Ясень-пень, она будет селфится
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Alonso

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