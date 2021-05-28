Иглобрюхая рыба оказалась поклонницей селфи

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Совершавшая погружение у берегов Австралии дайвер Джулс Кейси встретила любопытную иглобрюхую рыбу. Рыба была явно не прочь познакомиться и позволила сделать с собой видеоселфи.
Рыба заинтересовалась предметом в руках женщины и немного попозировала.
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