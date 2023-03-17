Испанец-хохотун о сбитом американском беспилотнике

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Благодаря старанию пользователей сети знаменитый смеющийся испанец превратился в российского военного эксперта.
Мемный эксперт по всем вопросам дал оценку инциденту в небе.
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