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Испанец-хохотун о сбитом американском беспилотнике

Испанец-хохотун о сбитом американском беспилотнике

Автор:
17 марта 2023 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: Беспилотник   Прикол   Юмор   видео   испанец   мем   
3183
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Благодаря старанию пользователей сети знаменитый смеющийся испанец превратился в российского военного эксперта.

Мемный эксперт по всем вопросам дал оценку инциденту в небе.

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Метки: Беспилотник   Прикол   Юмор   видео   испанец   мем   
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17  комментариев
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2k
· · 2 часа назад
Весело у них там в Раю ))) .
К сожалению, Хуан Хойя Борха, (погоняло Хохотун) умер 28 апреля 2021 г., в 65 лет .
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22k
Mike Miller 12 минут назад
Этому чуваку можно любые титры лепить - будет ржачно.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
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29k
Aqueronte Полчаса назад
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2
Juan Fernandez Полчаса назад
Только "отважные" пилоты зассали применять оружие против БПЛА, а по-крысиному обдрыстались топливом

Обломки беспилотника выставят на Красной площади, чтобы повысить уровень скреп?
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−18
Olegs S. 39 минут назад
Справедливости ради нужно отметить, сломал его не слив топлива , а касание корпусом сушки его винта.
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4k
ZET 42 минуты назад
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4k
Serj81 Час назад
Ну может как на фото с реактивной тягой и стоит 60млн$, хотя сомневаюсь, а вот то что сбили был на турбо-винтовой, стоимость что то вроде 16млн$
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329
Liberman Serj81 38 минут назад
Слушай, с их военным лоби он 500 может стоить... Так то
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Бу Час назад
и правда смешно)
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