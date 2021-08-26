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В Татарстане овчарка неожиданно набросилась на девочку

В Татарстане овчарка неожиданно набросилась на девочку (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 13:20
Сообщество : Животные
Метки: Татарстан   видео   люди   овчарка   собака   спасение   
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В селе Высокая Гора в Татарстане собака чуть не загрызла первоклассницу. Овчарка начала таскать школьницу за волосы и, казалось, пыталась вцепиться в шею. Спас девочку водитель проезжавшей мимо машины и владелец собаки.
Местные жители утверждают , что владелец собаки постоянно выгуливает её без поводка и намордника.

Родители отвезли девочку в больницу и собираются писать заявление в полицию. Хозяин собаки в свое оправдание заявил, что животное просто игралось. В социальных сетях пользователи предложили поиграться подобным образом и с владельцем животного.

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Метки: Татарстан   видео   люди   овчарка   собака   спасение   
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13  комментариев
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1k
azuver Час назад
Домашняя собака должна быть в наморднике.Хозяина наказать по полной.Девчушке здоровья.
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48
Andrey 4 минуты назад
уважаю людей выгуливающих собак на поводках и в намордниках! и с отвращением отношусь к таким собачникам как на видео !
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−8
azazmu 5 минут назад
когда уже запретят собак иметь в городской зоне?
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13k
Booka1a 50 минут назад
собака, кстати, действительно просто игралась, но детей конечно перепугала, тут и взрослый бы испугался
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48
Andrey Booka1a 5 минут назад
вот бы с вашим реенком так поиграла ,да ? радости было бы полные штаны !
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1k
Moon24 57 минут назад
Дети скакали и мельтешили , собака присоединилась к игре
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24k
Батончик с маком 59 минут назад
Мой пёсель в два раза меньше овчарки и всегда на прогулке на поводке и в наморднике. Это собака, хоть и послушная, но хрен знает что в голову взбредёт.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Самое интересное, что если бы кто-то из тех самых местных жителей в своё время написал заявление о нарушении собаководом закона или просто обратил внимание участкового на данный факт, то, разумеется прослыл бы "стукачом" и "доносчиком". А ведь данного инцидента, благодаря "доносу", удалось бы избежать.
Все мы говорим - "да, законы у нас не исполняютСЯ". Так это мы с вами их не исполняЕМ, вот они и "не исполняютСЯ".
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48
Andrey Борис Карабанов 2 минуты назад
в стране где поклоняются АУЕ ( или как оно там ?) донос считаеться западлом ! это вам батенька не при Сталине-когда на соседа донес и получил его комнату в комуналке !
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