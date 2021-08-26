В Татарстане овчарка неожиданно набросилась на девочку

414
1
1
В селе Высокая Гора в Татарстане собака чуть не загрызла первоклассницу. Овчарка начала таскать школьницу за волосы и, казалось, пыталась вцепиться в шею. Спас девочку водитель проезжавшей мимо машины и владелец собаки.
Местные жители утверждают , что владелец собаки постоянно выгуливает её без поводка и намордника.
Родители отвезли девочку в больницу и собираются писать заявление в полицию. Хозяин собаки в свое оправдание заявил, что животное просто игралось. В социальных сетях пользователи предложили поиграться подобным образом и с владельцем животного.
Родители отвезли девочку в больницу и собираются писать заявление в полицию. Хозяин собаки в свое оправдание заявил, что животное просто игралось. В социальных сетях пользователи предложили поиграться подобным образом и с владельцем животного.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда понимаешь, что пора менять работу
- Спасение попавшей в беду цапли
- Неравнодушные пассажиры спасли инвалида, упавшего на рельсы метро
- Школьники спасли уплывавшую на льдине собаку
- Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке
24
Понравилось24
Новости партнёров
Все мы говорим - "да, законы у нас не исполняютСЯ". Так это мы с вами их не исполняЕМ, вот они и "не исполняютСЯ".