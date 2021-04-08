Отмороженный гусь против тигра

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Гусь понял, что лучшая защита – это нападение и атаковал подкрадывающегося к нему тигра. Вторая большая хищная кошка решила не испытывать судьбу и не стала вмешиваться.
Гусь тигру не товарищ. А может быть гуся просто воспитал какой-нибудь дерзкий медоед или росомаха?
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