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Отмороженный гусь против тигра

Отмороженный гусь против тигра (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 10:39
Сообщество : Животные
Метки: видео   гусь   животные   нападение   неожиданно   тигр   
1183
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Гусь понял, что лучшая защита – это нападение и атаковал подкрадывающегося к нему тигра. Вторая большая хищная кошка решила не испытывать судьбу и не стала вмешиваться.

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Метки: видео   гусь   животные   нападение   неожиданно   тигр   
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2k
Natural Selection 2 часа назад
Страшнее гуся кошки нет
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88k
сапер Водичка 39 секунд назад
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9k
Валерий 5 минут назад
Гусь: "- А ну, отвечай, кто тут баклан?"
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−170
LoginNaFishkah 24 минуты назад
Да уж, зоопарк безнадёжно испортил хищников. Думаю, родились они тоже в неволе
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1k
Thyme Полчаса назад
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1k
Тимур Экгардт Полчаса назад
Всегда подозревал, что гусь это крутая птица. Наглухо е..анутый пофигист, но крутой до усёру. То псину в будку загонит, то тигров зашугает, то под колёса мотоциклу подлезет и невредимый останется.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 46 минут назад
борзый завтрак
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21k
Сибиряк Час назад
он у них ещё за главного будет
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1k
Vitamin 2 часа назад
Гусь красава)))
"Никогда не сдавайся!!!"(с)
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18k
SolomonA 2 часа назад
На котах натренировался...
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36k
dima423 2 часа назад
вот что значит сильный дух))
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