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Зима, которую испанцы запомнят надолго

Зима, которую испанцы запомнят надолго (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: видео   зима   испания   мадрид   прикол   снег   снегопад   
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Испанию накрыла крупнейшая за последние полвека снежная буря и часть страны завалило снегом. Непогода стала большой проблемой для властей некоторых городов, чего не сказать о местных жителях.

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Метки: видео   зима   испания   мадрид   прикол   снег   снегопад   
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5  комментариев
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641
ProFanas 55 минут назад
У них даже всесезонку-то никто не бортирует..
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8k
Rihovich 44 минуты назад
По большей части, посмотрев видео, отметил, что испанцы - народ весёлый!
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6k
Ф Ив 48 минут назад
Ну что скажите на это сторонники теории глобального потепления?
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20k
Дмитрий Ф Ив 45 минут назад
Прямое доказательство же! Не было бы потепления не было бы такого
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8k
Александр 50 минут назад
Сантиметров 10 снега, ужас какой.
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