Зима, которую испанцы запомнят надолго

Испанию накрыла крупнейшая за последние полвека снежная буря и часть страны завалило снегом. Непогода стала большой проблемой для властей некоторых городов, чего не сказать о местных жителях.
Например в Мадриде люди катаются по городу на лыжах и сноубордах, лепят не самые приличные фигуры и устраивают снежные баталии.
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