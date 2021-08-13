Что произойдет, когда чернокожие увидят бегущего чернокожего?

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Странная реакция чернокожих на бегущего чернокожего. Один из немногих случаев, когда люди действительно держатся вместе.
Авторский пост
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Во-вторых, для чистоты эксперимента надо бежать через смешанные группы чёрных и нормальных
Ну и в-третьих, надо пробежать мимо наряда полиции
Ему гарантируем что прилетим на вертолете и спасем.
На самом деле нет, повторяем пока их не останется.
Профит!
Бегун может убегать от неадеквата с пистолетом или от конкурируеющей банды, приехавшей наводить порядки в чужом районе. Тут есть риск пострадать просто попавшись под руку или оказавшись в неудобное время в не нужном месте. Поэтому убегают на всякий случай.
Это не считая того, что просто полиция может искать торговца веществами или приехать изымать перепроданный украденный телефон. Поэтому все, кто имеют любые вещи сомнительного происхождения убегают на всякий случай, даже не задумываясь, что полиция не будет проверять, носит ли он купленные у барыги кроссовки, или честно купленные в магазине.
Вот настоящая паника:
Поймал себя на мысли....
Вот сижу на лавочке в парке... , видимость хорошая, вдруг ОЧЕНЬ РЕЗВО кто то бежит...
Мдя.. Вот хз. какая бы была реакция.. Наверное сразу бы попробовал высмотреть, ОТ КАКОЙ ПРОБЛЕМЫ ОН БЕЖИТ...
Если просто так, да и хусим, пусть бежит.., а вот если не просто так, там незнаю, КинКонг, или Годзилла какая нибудь, то тоже обосрался бы как все, и побежал бы впереди него))))
Итого вывод: полиции ловить тех кто бежит, не трогать тех кто с недоумение смотрит на бегущих. На первых в любом случае что-то найдется в базах, а вторые обычные нормальные чернокожие люди