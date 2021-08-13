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Что произойдет, когда чернокожие увидят бегущего чернокожего?

Что произойдет, когда чернокожие увидят бегущего чернокожего? (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 09:25
Метки: prank   афроамериканцы   видео   розыгрыш   толерантность   
1225
1
1
Странная реакция чернокожих на бегущего чернокожего. Один из немногих случаев, когда люди действительно держатся вместе.

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Метки: prank   афроамериканцы   видео   розыгрыш   толерантность   
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10k
Кыся 2 часа назад
Так у каждого негра наркота в кармане, вот и бегут на всякий случай. А может просто мячик баскетбольный кинули.
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Просто негр перманентно находится в статусе "чего то недавно [мат]", поэтому всегда готов дать деру..
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1k
Игорь 7 минут назад
постановка, но весело ))
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3k
капитан Флинт 11 минут назад
Стадный рефлекс, как у макак.
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871
Дрочер Полоумный 15 минут назад
Во-первых, дешёвая постановка
Во-вторых, для чистоты эксперимента надо бежать через смешанные группы чёрных и нормальных
Ну и в-третьих, надо пробежать мимо наряда полиции
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11k
Telar Gouroi 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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113
ton Полчаса назад
До чего же неприятные
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5k
Алексей Полчаса назад
Что будет когда белые люди видят черную постанову? Правильно, минус получает "кот шашлык"
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−82
Петр Давыдов Полчаса назад
Значит так, подкупаем одну обезьяну, и говорим чтобы пробежался по городу и бежал дальше в океан.
Ему гарантируем что прилетим на вертолете и спасем.
На самом деле нет, повторяем пока их не останется.
Профит!
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173
Dead Moroz 37 минут назад
Ублюдская постанова. Автор - убей себя.
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2k
ых 39 минут назад
Постанова.
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6k
Игорь 40 минут назад
идиотское постановочное видио - для идиотов
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124k
Аааа 48 минут назад
Рефлекс, выработанный годами.

Бегун может убегать от неадеквата с пистолетом или от конкурируеющей банды, приехавшей наводить порядки в чужом районе. Тут есть риск пострадать просто попавшись под руку или оказавшись в неудобное время в не нужном месте. Поэтому убегают на всякий случай.

Это не считая того, что просто полиция может искать торговца веществами или приехать изымать перепроданный украденный телефон. Поэтому все, кто имеют любые вещи сомнительного происхождения убегают на всякий случай, даже не задумываясь, что полиция не будет проверять, носит ли он купленные у барыги кроссовки, или честно купленные в магазине.
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63k
Доктор Джонс 50 минут назад
Это всё театр, херня одним словом...
Вот настоящая паника:
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10k
Александр Час назад
Ссылка coub.com
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2k
Vitamin Час назад
Хы)))
Поймал себя на мысли....
Вот сижу на лавочке в парке... , видимость хорошая, вдруг ОЧЕНЬ РЕЗВО кто то бежит...
Мдя.. Вот хз. какая бы была реакция.. Наверное сразу бы попробовал высмотреть, ОТ КАКОЙ ПРОБЛЕМЫ ОН БЕЖИТ...
Если просто так, да и хусим, пусть бежит.., а вот если не просто так, там незнаю, КинКонг, или Годзилла какая нибудь, то тоже обосрался бы как все, и побежал бы впереди него))))
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14k
Габит Калыков Час назад
Все подумали: "Началось!"
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9k
Majul Час назад
Обезьяны. Если бегут, значит есть за что и сами знают за что именно!
Итого вывод: полиции ловить тех кто бежит, не трогать тех кто с недоумение смотрит на бегущих. На первых в любом случае что-то найдется в базах, а вторые обычные нормальные чернокожие люди
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28k
ACU900 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
K7OO Час назад
Понятно, что постанова. Непонятна идея - поддержать или наоборот опустить? Нужен контекст.
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3k
Иван Час назад
Так а где люди?
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