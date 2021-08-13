Женщина думает, что укрепляет иммунитет, облизывая все в продуктовом магазине

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Американской блогерша Джоди Мещук (Jodie Meschuk) ходит по магазину, облизывая все, что попадает ей в руки, и настаивает на том, что это полезно для нее и укрепляет ее иммунную систему.
В ролике видно, как Мещук зашла в магазин с сыном-подростком. Сначала она взяла пакет для овощей и облизала его. «Воздействие микробов защищает от астмы и аллергии», — написала она поверх видео. Затем женщина подошла к холодильнику и провела языком по ручке его двери. «Микробы улучшают пищеварение», — прокомментировала свои действия блогерша.
Зрители признали ее поведение отвратительным. «Какой омерзительный, глупый человек и ужасная мать», — написал один из комментаторов. «Согласитесь, это ужасный пример для ребенка от матери, которая должна обеспечивать безопасность», — заявил другой обеспокоенный зритель.
Зрители признали ее поведение отвратительным. «Какой омерзительный, глупый человек и ужасная мать», — написал один из комментаторов. «Согласитесь, это ужасный пример для ребенка от матери, которая должна обеспечивать безопасность», — заявил другой обеспокоенный зритель.
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Метки: видео
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