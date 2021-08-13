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Женщина думает, что укрепляет иммунитет, облизывая все в продуктовом магазине

Женщина думает, что укрепляет иммунитет, облизывая все в продуктовом магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 09:00
Метки: видео   
94
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Американской блогерша Джоди Мещук (Jodie Meschuk) ходит по магазину, облизывая все, что попадает ей в руки, и настаивает на том, что это полезно для нее и укрепляет ее иммунную систему.

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Метки: видео   
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14  комментариев
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7k
Ivan 23 минуты назад
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5k
Борис Карабанов 4 минуты назад
А мы ещё рассуждениям антиваксеров удивляемся. Оказывается, есть и покруче "мыслящие".
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9k
fire fly 7 минут назад
Помнится была карикатура где перевернулась машина с канистрой химических отходов, а проходящий мимо человек воскликнул, - ура, я обрету суперспособность; и на следующей картинке он сидит в кабинете врача и тот ему говорит, - к сожалению у вас только рак яичек!
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15
RUSSfan 9 минут назад
Представил картину. Ходит блогерша, облизывает в магазине все что видит. А на выходе в ряд уже выстроились с опущенными штанишками директор, менеджер, продавцы-консультанты, грузчики и мерчендайзер, который "во время" зашел товар проверить
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7k
sivanov1079 9 минут назад
Це гарна дивчина с укрофамилией по ридной привычке усе надкусываэ, про иммунитет байка для для москал..., тьфу, амэриканцив...
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14k
Иван Фёдорович 16 минут назад
это выглядит мерзко и местами смешно, но по факту она права. Постоянное получение небольших, не инфицирующих доз микроорганизмов повышает устойчивость иммунитета. Даже аллергия порой возникает у людей из за через чур стерильной среды, так что такое ее поведение может косвенно повлиять на то чтобы у нее не появилась алергия
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12k
Юрий Николаевич 16 минут назад
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6k
Михаил 17 минут назад
так ей надо другим заниматься, не тем она себе иммунитет укрепляет.....
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5k
Bartello 23 минуты назад
иммунитет может и укрепляет а вот для зубов вредно и кровь из носа может пойти.
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47k
noName Полчаса назад
Подкину ей идею:
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56k
pynh Полчаса назад
Т.е. надо побырому сунуть ей в руку и готово?
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5k
Алексей Полчаса назад
Тимур Мансуронов спрашивал другие видео, где она облизывает.
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