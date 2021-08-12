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В Китае сухогруз столкнулся с доком и утопил береговой кран

В Китае сухогруз столкнулся с доком и утопил береговой кран (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   видео   инцидент   корабль   кран   сухогруз   
499
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9 августа 2021 года, в порту Маджиаганг в Китае капитан корабля неправильно рассчитал скорость и столкнулся с пристанью, сбив большой кран.

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Метки: Китай   видео   инцидент   корабль   кран   сухогруз   
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7  комментариев
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28k
Игорь 45 минут назад
Походу производство капитанов сухогрузов в Китае тоже перевели в китайские подвалы.
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5k
Борис Карабанов 7 минут назад
Обоюдка.
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7k
Maxim 7 минут назад
Похоже на отказ двигателя.
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13k
Booka1a 8 минут назад
тормоза отказали?)
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49k
parallax 13 минут назад
Если от автоаварий убытки считаются в тысячах, то у морских аварий они исчисляются в десятках миллионов, до миллиардов.
Мораль - нехрен экономить на капитанах.
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5k
Константин Безумов Полчаса назад
Это не "капитан не рассчитал скорость" а скорее всего проблемы с управлением.
ДАУ скорее всего
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3k
Димка Смола/67 59 минут назад
Да там чуть чуть....
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