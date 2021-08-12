В Китае сухогруз столкнулся с доком и утопил береговой кран

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9 августа 2021 года, в порту Маджиаганг в Китае капитан корабля неправильно рассчитал скорость и столкнулся с пристанью, сбив большой кран.
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Мораль - нехрен экономить на капитанах.
ДАУ скорее всего