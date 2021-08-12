Мужчину на гидроцикле атаковала трехметровая акула в Австралии

Морская хищница попыталась откусить кусок от спортивного гидроцикла Sea-Doo RXP-X 300. Со слов любителя водных путешествий, он некоторое время преследовал акулу, которая была приблизительно такого же размера, что и его аквабайк. В итоге хищная рыбина решила поставить на место наглеца и напала на его средство для передвижения, но, к счастью, не нанесла никакого ущерба австралийскому экстремалу.

2021-08-12T10:10:08+03:00