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Мужчину на гидроцикле атаковала трехметровая акула в Австралии

Мужчину на гидроцикле атаковала трехметровая акула в Австралии (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 10:10
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   акула   видео   водный мотоцикл   океан   
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Водитель гидроцикла подвергся нападению трехметровой акулы-быка в Австралии, когда дрон его товарища делал видеосьемку.

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Метки: Австралия   акула   видео   водный мотоцикл   океан   
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6  комментариев
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16k
Денис Полчаса назад
Я бы переименовал заголовок в "Жаль, что мудака на гидроцикле не сожрала акула"
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996
Наташа Гадова 3 минуты назад
Так его, гада!
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9k
Rihovich 7 минут назад
По моему это мужчина на гидроцикле доипался до акулы.
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2k
Charles Montgomery Burns 12 минут назад
так он сам до неё докопался, он бы ещё тигра за хвост подёргал...
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Dobryi_KOT 13 минут назад
Австралия... Не, мне в Прибалтике уютнее.
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