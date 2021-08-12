Мужчину на гидроцикле атаковала трехметровая акула в Австралии

280
1
1
Водитель гидроцикла подвергся нападению трехметровой акулы-быка в Австралии, когда дрон его товарища делал видеосьемку.
Любитель острых ощущений Рик Мэннинг, в середине июня путешествующий на своём аквабайке возле побережья острова Норт-Страдброк (юго-восток штата Квинсленд, Австралия), привлёк внимание тигровой акулы, напавшей на водное средство для передвижения.
Морская хищница попыталась откусить кусок от спортивного гидроцикла Sea-Doo RXP-X 300. Со слов любителя водных путешествий, он некоторое время преследовал акулу, которая была приблизительно такого же размера, что и его аквабайк.
В итоге хищная рыбина решила поставить на место наглеца и напала на его средство для передвижения, но, к счастью, не нанесла никакого ущерба австралийскому экстремалу.
В итоге хищная рыбина решила поставить на место наглеца и напала на его средство для передвижения, но, к счастью, не нанесла никакого ущерба австралийскому экстремалу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дайверу удалось отбиться от внезапно напавшей на него акулы-молота
- Кормление голодной пернатой банды
- Иглобрюхая рыба оказалась поклонницей селфи
- Полицейские разыскивают любителя паркура после его неудачного прыжка
- Женская сборная Австралии по крикету
Метки: Австралия акула видео водный мотоцикл океан
17
Понравилось17
Новости партнёров