Красивое авиационное видео: Ил-78 "подкармливает" малышей

477
1
1
Сегодня День Военно-воздушных сил! С Праздником! Предлагаю посмотреть очень редкие и красивые кадры дозаправки "Сушек" в воздухе.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Кто бы мог подумать, что военные машины могут быть такими расслабляющими
- Стюард объяснил пассажирам правила безопасности самолёта в стиле танцора стриптиза
- С такой стюардессой в полете не соскучишься!
- Гусь протаранил лобовое стекло самолета
- Веселый бортпроводник проводит инструктаж для пассажиров
41
Понравилось41
Новости партнёров