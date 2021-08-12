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Красивое авиационное видео: Ил-78 "подкармливает" малышей

Красивое авиационное видео: Ил-78 "подкармливает" малышей (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 08:42
Сообщество : Военное
Метки: авиация   ввс   видео   дозаправка в воздухе   истребитель   
477
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Сегодня День Военно-воздушных сил! С Праздником! Предлагаю посмотреть очень редкие и красивые кадры дозаправки "Сушек" в воздухе.

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Метки: авиация   ввс   видео   дозаправка в воздухе   истребитель   
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7  комментариев
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22k
Ваня 2 часа назад
круто!!! я с детства мечтал и мечтаю быть летчиком, но увы по зрению совсем никак... молодцы наши пилоты!!!
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−4
Вава Хехов 2 минуты назад
Они бочку спецом делают? Так полагается?
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−4
Вава Хехов 3 минуты назад
Красиво
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5k
samsr 36 минут назад
Красавчики! С праздником!!!
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195
Дмитрий Час назад
кто-нибудь подскажет, что за музыка?
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Какие же они красивые!
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Балуются
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