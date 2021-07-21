Мужчина выстрелил в голову газонокосильщику и вскоре пожалел об этом

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В украинском городе Энергодар мужчине надоело слушать, как коммунальщик громко косит траву. Он вступил в словесную перепалку с газонокосильщиком, а затем произвел серию выстрелов из травматического пистолета.
Мужчина несколько раз выстрелил в мотокосу, а потом направил пистолет в голову работника коммунальных служб и нажал на курок. Несмотря на ранение, газонокосильщик собрался с силами и сломал обидчику челюсть.
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2. Выстрел в голову из травмата-это равносильно попытке убийства. Хотя если это воен света или вытиран, могут даже не посадить, у них дифференцированное правосудие.
Посидит, подумает.