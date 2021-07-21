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Мужчина выстрелил в голову газонокосильщику и вскоре пожалел об этом

Мужчина выстрелил в голову газонокосильщику и вскоре пожалел об этом (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 10:13
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   газонокосильщик   инцидент   коммунальщик   криминал   пистолет   
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В украинском городе Энергодар мужчине надоело слушать, как коммунальщик громко косит траву. Он вступил в словесную перепалку с газонокосильщиком, а затем произвел серию выстрелов из травматического пистолета.

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Метки: Украина   видео   газонокосильщик   инцидент   коммунальщик   криминал   пистолет   
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15  комментариев
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9k
Kostick Час назад
газонокосильщик, сцуко, опасный.
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7k
trak Минуту назад
Голову напекло , а потом солнечный удар сломал челюсть .
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511
Lii Wai Минуту назад
Я понимаю этого мужика...
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186
Евгений Демидов 2 минуты назад
Когда газонокосильщика зовут Чак Норрис...
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Если бы это был немецкий газонокосильщик-он бы его еще и вы@ебал бы
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4k
Шлагбаумэн 4 минуты назад
В этой стране прекрасно всё!
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6k
Артём 13 минут назад
Что-то сомнительно, на счёт травмата. Скорее пневма.
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30k
Виктор 13 минут назад
Дык писали из Флобера пулял невыспавшийся.
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38k
dima423 23 минуты назад
надо было этого упыря газонокосилкой покосить)
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210
bobobo Полчаса назад
В украинском городе Энергодар коммунальщику надоело,что мужчина стреляет ему в голову.
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141k
LedorubTroszkogo Полчаса назад
Судя по видео скорее всего у него не травмат а пневматика, если мой Макарычев с пяти метров пробивает насквозь сантиметровую фанеру то с полуметра чувак бы уже откинулся, короче, мутноватой видео, но то что чувак явно выпущен с дурки- однозначно.
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8k
Lev Asriev 47 минут назад
1.Судя по времени на записи-12 00. Коммунальщик делает общественно-полезную работу. Нельзя шум потерпеть?
2. Выстрел в голову из травмата-это равносильно попытке убийства. Хотя если это воен света или вытиран, могут даже не посадить, у них дифференцированное правосудие.
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34k
Антон 49 минут назад
Интересно мушка спилена была?
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4k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Надо же быть таким дебилом, чтобы считатать, что газонокосильщик работает сам по себе ради удовольствия, а не по наряду конторы.
Посидит, подумает.
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28k
Snork Snorkoff 56 минут назад
Какой-то очень странный там был травмат. Может газовый всёж?
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