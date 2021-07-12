Собака поиграла с медведем во дворе дома американки

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Установленная на территории дома в небольшом населённом пункте в США камера наблюдения запечатлела необычные взаимоотношения собаки и медведя. Питомец по кличке Джеймсон сопровождал лесного хищника и играл с ним на газоне.
К счастью, медведь находился в хорошем расположении духа и не тронул четвероногого друга человека.
37-летняя хозяйка собаки Дженн Сарджент готовила ужин в доме и даже представить себе не могла, что в этот момент творится во дворе. Женщина узнала о случившемся от соседей и решила поделиться редкими кадрами со всем миром.
37-летняя хозяйка собаки Дженн Сарджент готовила ужин в доме и даже представить себе не могла, что в этот момент творится во дворе. Женщина узнала о случившемся от соседей и решила поделиться редкими кадрами со всем миром.
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