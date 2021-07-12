Собака поиграла с медведем во дворе дома американки

К счастью, медведь находился в хорошем расположении духа и не тронул четвероногого друга человека.



37-летняя хозяйка собаки Дженн Сарджент готовила ужин в доме и даже представить себе не могла, что в этот момент творится во дворе. Женщина узнала о случившемся от соседей и решила поделиться редкими кадрами со всем миром.