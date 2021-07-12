FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 704 поста • 226 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США 
Собака поиграла с медведем во дворе дома американки

Собака поиграла с медведем во дворе дома американки (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 09:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   видео   животные   медведь   собака   сша   
594
1
1
Установленная на территории дома в небольшом населённом пункте в США камера наблюдения запечатлела необычные взаимоотношения собаки и медведя. Питомец по кличке Джеймсон сопровождал лесного хищника и играл с ним на газоне.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: в мире   видео   животные   медведь   собака   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Shade116 Час назад
Скорее это был медвежонок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rider2 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя Момент нападения рыси на женщину попал на видео Момент нападения рыси на женщину попал на видео Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор Медведь отлично провел время в чужом джакузи Медведь отлично провел время в чужом джакузи Немецкая овчарка рассмешила хозяйку, когда залезла в переноску для щенка Немецкая овчарка рассмешила хозяйку, когда залезла в переноску для щенка
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

873934



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем
2
51
Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем
Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой
1
174
Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой
﻿
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#позитив#прикольные#собака#дтп#сша#жизнь
#Юмор#история#в мире#кино#фотографии#ynews#Россия#комментарии#удивительно#природа
#интересно#СССР#картинки#актеры#приколы#подборка#gif#прошлое#память#пожар

На что жалуетесь?

Вернуться