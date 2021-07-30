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Собака против торнадо в Чехии

Собака против торнадо в Чехии (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 10:01
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   собака   торнадо   ураган   чехия   
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Житель чешского селения Моравска Нова Вес запечатлел в конце июня собаку, которая выбежала на улицу во время проходившего неподалеку торнадо. Перепуганное животное металось среди летающих обломков, но сумело вырваться и спрятаться.

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Метки: в мире   видео   животные   собака   торнадо   ураган   чехия   
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2  комментария
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42k
Крайт 2 часа назад
Жаль собачёныша. Такой шок. И травмы.
Бегал он и от страха не знал куда себя деть.
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101
Murrkin Час назад
Ну у него же полный привод, на все четыре лыпы! А так конечно жалко пëселя, попал же в передрягу.
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