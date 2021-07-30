Собака против торнадо в Чехии

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Житель чешского селения Моравска Нова Вес запечатлел в конце июня собаку, которая выбежала на улицу во время проходившего неподалеку торнадо. Перепуганное животное металось среди летающих обломков, но сумело вырваться и спрятаться.
В результате пронесшегося в конце июня 2021 года по юго-востоку Чехии торнадо погибли по меньшей мере пять человек и более сотни получили ранения.
Автор видео написал, что собака получила травмы и осталась жива.
Автор видео написал, что собака получила травмы и осталась жива.
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Бегал он и от страха не знал куда себя деть.