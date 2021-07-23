Пёс из приюта обрел новую семью

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Девушка решила взять пса из приюта. На опубликованных в сети кадрах видно радостную реакцию животного, которое обрело новую семью.
Счастлив как никогда!
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А у пёсички пятно на носу в форме сердечка, это прям ооочень мило