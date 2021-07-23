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Пёс из приюта обрел новую семью

Пёс из приюта обрел новую семью (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 11:14
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   позитив   приют   собака   
574
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Девушка решила взять пса из приюта. На опубликованных в сети кадрах видно радостную реакцию животного, которое обрело новую семью.

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Метки: Реакция   видео   животные   позитив   приют   собака   
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1  комментарий
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JulZh 2 часа назад
Молодец женщина, уважение!!!
А у пёсички пятно на носу в форме сердечка, это прям ооочень мило
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