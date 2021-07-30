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У пакистанских рабочих земля ушла прямо из под ног

У пакистанских рабочих земля ушла прямо из под ног (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 13:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Земля   видео   исламабад   наводнение   происшествие   промоина   рабочие   
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В столице Пакистана Исламабаде прошли мощные ливни, в результате чего некоторые улицы города оказались подтопленными из-за наводнения. Установленная в одном из районов города камера видеонаблюдения запечатлела, как тротуар осыпается и рабочие падают в заполненную мутной водой промоину.

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Метки: ynews   Земля   видео   исламабад   наводнение   происшествие   промоина   рабочие   
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Александр Сучков Час назад
Собянин виноват!
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Владимир 14 минут назад
Пацаны! Тепленькая! Ныряем ! Юхху!
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Лютый вам Бетховен 18 минут назад
Полезли один за другим, спасатели.
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сапер Водичка Час назад
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