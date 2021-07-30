У пакистанских рабочих земля ушла прямо из под ног

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В столице Пакистана Исламабаде прошли мощные ливни, в результате чего некоторые улицы города оказались подтопленными из-за наводнения. Установленная в одном из районов города камера видеонаблюдения запечатлела, как тротуар осыпается и рабочие падают в заполненную мутной водой промоину.
Во время наводнения потоки воды уносили людей, автомобили, мусорные баки и ветки деревьев. По меньшей мере два человека, женщина и ее дочь, погибли из-за природного катаклизма.
Власти Исламабада призвали жителей не паниковать и ограничить перемещения по городу.
Власти Исламабада призвали жителей не паниковать и ограничить перемещения по городу.
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