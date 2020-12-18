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Художник оживляет уличные пейзажи с помощью вырезанных из бумаги известных персонажей

Художник оживляет уличные пейзажи с помощью вырезанных из бумаги известных персонажей (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 08:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   интересно   креатив   прикол   творчество   художник   
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Художник и креативщик Руди Уиллингем из Сиэтла вписывает вырезанных из бумаги персонажей мультфильмов, фильмов и видеоигр в пейзажи города.

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Метки: видео   интересно   креатив   прикол   творчество   художник   
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Владимир Час назад
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SerGProS 42 минуты назад
Чур меня!Диснеевщина с нарутовщиной и марвеловщиной кругом...
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