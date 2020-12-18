Художник оживляет уличные пейзажи с помощью вырезанных из бумаги известных персонажей

Художник и креативщик Руди Уиллингем из Сиэтла вписывает вырезанных из бумаги персонажей мультфильмов, фильмов и видеоигр в пейзажи города.
Мужчина вооружился принтером и начал развлекаться на полную катушку
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