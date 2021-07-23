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Принцип работы телевидения. Как создают истерию?

Принцип работы телевидения. Как создают истерию? (1 видео)

Автор:
23 июля 2021 10:35
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: СМИ и пресса   вирус   коронавирус   манипуляция   пропаганда   телевидение   

Ковидный ад в Индии - в ТВ-картинке и на самом деле:

Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
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Метки: СМИ и пресса   вирус   коронавирус   манипуляция   пропаганда   телевидение   
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40k
Александр 3 часа назад
Пытались до ковида эту фигню два раза протащить с птичьим и свиным гриппом - не вышло - в третий раз учли ошибки и взялись всерьёз. Нагнали жути по миру - создали пандемию на ровном месте и будут нагонять жути пока те ктотнвдо свой гешефт по максимуму не получат.
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310
Борис Колесниченко 12 минут назад
Ну так по телевизору тоже показали видео и там сжигают, и в больницах мест нет, кислорода нет, и жители подтверждают тяжелую ситуацию на тот момент.. Может он снимал когда все уже прошло, а не когда заразившихся было больше 300тыс в день, или снимал в туристической или малозаселенной зоне? Согласен, на одном и том же событии картинку можно сделать любую, снять только то что подходит под тему ролика и опустить что не подходит. Но почему я должен верить этому блогеру, а не официальным СМИ? Какой его мотив? Поднять рейтинги/просмотры на теме отрицания, это его хлеб, зачастую таким еще и приплачивают серыми схемами за материал те кому это выгодно - чем слабее вакцинация, тем больше ущерб, больше локдаунов и как следствие недовольство властями. Это простой бездельник, ему срать что где то из-за него умрет на 100-200 человек больше.
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6k
Alex Час назад
Есть только одна проблема - если это все фейк, откуда трупы-то берутся? Особенно людей, которых знаешь лично. А то все фейк да фейк, а уж которого человека хороним, и вот почему-то именно с симптомами ковида. Странно...
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185
Knives22 Alex 37 минут назад
Если вы уже которого человека хороните, тогда всех с кем вы знакомы и вас в том числе нужно изолировать. Видимо в вашем круге общения ходит зараза.
У меня на более чем 300 знакомых ни одной смерти нет. В больнице с коронавирусом только 1 человек лежал.
Но что я знаю. Определенно я должен верить вашим пропагондонским словам, а не своим собственным глазам.
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310
Борис Колесниченко Goldsmith 11 минут назад
ну тогда и меня в фейки записывай.
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28k
LEPA Час назад
Всё в славных традициях нашего "независимого" ТВ. А что ещё делать,если средства вбуханы в вакцинные и масочные заводики,а плебс не ведётся на сказки о пандемии.
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2k
Anton Час назад
Да да, нам в Германии то же самое с трупами по ящику втирают ,к сожалению у них это получается ,стадо баранов верят во всё что по ящику показывают
Мне всё же всё таки интересно ,что же они надумали,с такой всемирной паникой прививками.
Не уж то ,после многих лет предупреждения по тому же ТВ ящику, мол 8-9 скоро 10 миллиардов людей на Земле это катастрофа ,вдруг они хотят нас спасти от ковида ,им то до ковида п.о.х.у.й было десятки тысяч в день умерших Детей от голода по всему Миру ,а тут спасение !
Не что-то я не верю!
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7k
insaider Час назад
Сейчас же война идёт! Хоть и гибридна,но война! А по законам военного времени,за разжигание паники паникёров пора к стенке ставить!
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Очень интересно наблюдать за такими выбросами,когда живёшь на острове с населением в ОДИН миллион . Включаешь телек - цифры пипец.Начинаешь делить = получается,что каждая четвёртая семья изолирована дома,как ковидная. Во двор к бассейну спускаешься - как будто весь остров пришёл к тебе купаться. Все живы здоровы,шум,гам. Идёшь в кафешку - трупы у входя не валяются
Но за факцинкой очереди стоят - ибо страшно и мозги не включаются
Ссылка www.youtube.com
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21k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
Да уж. У нас есть закон о фейковых новостях в интернете, но нет закона о фейковых новостях на ТВ.
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−171
Улыбака 2 часа назад
Если в СМИ нагнетают истерию, значит это кому-то нужно.
С учётом того, что это в основном те же пропага#доны и боты, которые топили за крымнаш, гей поправки и обнуление, то всё станет ясно. Или опять госдеп, навальный и масоны обманули путина и собянин?
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11k
Bill 2 часа назад
Такую же херню регулярно постит dailymail про КНДР.
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−171
Улыбака 2 часа назад
@Taximaxi

Ну фейками в Украинском кризисе не только хохлы отметились. Вспомни хотя бы распятые мальчиков и православных снегирей, подставных "беженок" и "жён ополченцев" на нашем тв.

Кстати по поводу боинга наши тоже фейков накидали, в том числе фотографии истребителя из космоса.

Кстати, расследование всё идёт, когда результаты будут?
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Помню,помню,когда украинская хунта самолёт сбила. Сколько визгу было на западном телевидении.с видео,картинками,неопровержимыми доказательствами. Росси кие войска на Донбассе видели все,кому ни лень. Пзджь стоял вселенский,суд в Гааге каждый день собирался. И что? Языки в жопы засунули и сидят,попёрдывают тихо. Время от времени. И кто их осудил? Кто сказал,что это раздувание истерики? Молчок.
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244
Отец Пигидий 3 часа назад
А это мракобесие с первой пандемии помните? С тех пор я не верю ни новостям ни статистике.
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