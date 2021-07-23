Принцип работы телевидения. Как создают истерию?

Ковидный ад в Индии - в ТВ-картинке и на самом деле:
https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
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У меня на более чем 300 знакомых ни одной смерти нет. В больнице с коронавирусом только 1 человек лежал.
Но что я знаю. Определенно я должен верить вашим пропагондонским словам, а не своим собственным глазам.
Мне всё же всё таки интересно ,что же они надумали,с такой всемирной паникой прививками.
Не уж то ,после многих лет предупреждения по тому же ТВ ящику, мол 8-9 скоро 10 миллиардов людей на Земле это катастрофа ,вдруг они хотят нас спасти от ковида ,им то до ковида п.о.х.у.й было десятки тысяч в день умерших Детей от голода по всему Миру ,а тут спасение !
Не что-то я не верю!
Но за факцинкой очереди стоят - ибо страшно и мозги не включаются
С учётом того, что это в основном те же пропага#доны и боты, которые топили за крымнаш, гей поправки и обнуление, то всё станет ясно. Или опять госдеп, навальный и масоны обманули путина и собянин?
Ну фейками в Украинском кризисе не только хохлы отметились. Вспомни хотя бы распятые мальчиков и православных снегирей, подставных "беженок" и "жён ополченцев" на нашем тв.
Кстати по поводу боинга наши тоже фейков накидали, в том числе фотографии истребителя из космоса.
Кстати, расследование всё идёт, когда результаты будут?