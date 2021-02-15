Когда победа нужна любой ценой

Житель Тайваня поделился с пользователями сети отрывком спортивного телевизионного шоу, вышедшего в канун китайского Нового года. В нем один из членов команд оригинальным образом помог своей жене лопнуть головой воздушный шар.
Посмотрите, с каким удовольствием он это делает.
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