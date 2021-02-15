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Когда победа нужна любой ценой

Когда победа нужна любой ценой (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: Тайвань   видео   китайский новый год   конкурс   прикол   телевидение   шоу   
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Житель Тайваня поделился с пользователями сети отрывком спортивного телевизионного шоу, вышедшего в канун китайского Нового года. В нем один из членов команд оригинальным образом помог своей жене лопнуть головой воздушный шар.

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Метки: Тайвань   видео   китайский новый год   конкурс   прикол   телевидение   шоу   
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4k
Александр Иванов Час назад
За бабло лоб расшибу! Жены, не свой!
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15k
Александр Полчаса назад
Была бы теща, он бы не только мимо шарика, как бы невзначай, пару раз промахнулся, но и мимо подушки...
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143
*опа 40 минут назад
А сам представляет что это не шар, а обеденный стол...
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