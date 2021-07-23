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Жуткий койот с бешенством

Жуткий койот с бешенством (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 09:04
Сообщество : Животные
Метки: бешенство   видео   животные   койот   крипота   
1833
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Больной бешенством койот очень хотел зайти в дом и познакомиться с жителями. К счастью, ему не удалось осуществить задуманное.

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Метки: бешенство   видео   животные   койот   крипота   
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27  комментариев
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67k
Фома 2 часа назад
За помощью пришел, но тут уже ничем не поможешь.
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−153
Улыбака 22 секунды назад
Может он просто пить хотел
или кушать.

А так очень похож на собачек из "я легенда"
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12k
Бляяяястяще! 8 минут назад
Жаль животинку(((
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2k
Виктор Полчаса назад
Жалко ....
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3k
mtonaka 55 минут назад
Бедолага, жалко его...
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67k
Пётровыч Час назад
Надо потом вокруг всё спиртом или бензином помыть.
И для любителей потрогать ёжиков, лис и другую дикую живность, которая почему то позволяет к себе подойти.
Ссылка www.youtube.com
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1
scanncode scanncode Пётровыч Час назад
Ппц... Жесткое страшное видео.
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6k
sivanov1079 Час назад
Водой надо плеснуть. вода единственное чего бешеные животные боятся
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10k
El Niño 2 часа назад
Ещё пример бешенства дикого животного:

Ссылка youtu.be
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0
SHIBAN 2 часа назад
По моему он увидел себя в отражении !
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10k
El Niño 2 часа назад
Вилы собачке. Пить уже не может, терминальная стадия. Пару дней помучается, если раньше не «помогут».
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2k
Zamkadysh (точка)Net 2 часа назад
Всё таки вирус это не просто кусок ДНК, а какой то инопланетный разум. Так заставить поменять поведение своего носителя на совершенно нетипичное, выйти к людям, чтобы передать себя новому носителю перед смертью старого. Брррр...
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7k
Garpia121 2 часа назад
Бедная животинка. Спасти уже нельзя, хоть бы от мучений избавить.
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2k
Kozlodoev 2 часа назад
Бах, и всё.
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6k
Дмитрий Поволяев 2 часа назад
Я бы ему помог.
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8k
Izrin Maria 3 часа назад
Бедная зверюга. Опасная зверюга.
Прививать надо. Хотя бы домашних.
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1
scanncode scanncode Борис Карабанов 52 минуты назад
Не МСК, а МКС - международная космическая станция через наночип в прививке раздаёт по блютусу команды в мозг. Но можно сделать шапочку из фольги, тогда радиосигнал после вакцинации приглушен. Вроде так.
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1k
max 3 часа назад
Живут с оружием и ничего сделать не могут. Пристрелили бы и всё
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28k
Fat Lynx 3 часа назад
Зомби...
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