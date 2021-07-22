Очень важный разговор

FISHKINET
Новое
Новое
Юморнём?
Автор:
★Lucifer★
Короткие истории и случаи из жизни
Автор:
Димон
В селе Газ-Сале ЯНАО огнеборцам было не до шуток, старались и выкладывались по полной: тушили пожарную часть
Автор:
Редька с хреном
Бразилец превратил себя в орка с помощью модификаций тела
Автор:
Mr. Jingles
Просто гифки, всякие и разные
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха
Сообщество:
Животные
Коллекторам хотят разрешить выбивание долгов за ЖКХ
Сообщество:
Жить в России
Портреты долгожителей в молодости и сейчас: проект чешского фотографа
Сообщество:
ФотоМир
Парень оттопырился, устроив пикник на верхушке ротонды "дома под юбкой", на Тверской, 17
Сообщество:
Жить в России
Смешные картинки из соц сетей
Сообщество:
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос
Автор:
Forestdude
Мужчина выстрелил в голову газонокосильщику и вскоре пожалел об этом
Автор:
Alonso
В Молдавии экс-советник президента и бывший замглавы МВД подрались в прямом эфире
Автор:
Alex Chebrikov
В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке
Автор:
Forestdude
Соревнование по шлепкам по попе
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Боевой петух, который не зря сидит за решеткой
Автор:
mindflixx
Садовым разбрызгивателям тоже нужен отдых
Автор:
Alex Chebrikov
Попытка произвести впечатление на девушку
Автор:
Alonso
Неудачная попытка перевозки мотоцикла по узкой доске
Автор:
mindflixx
Окунулся в российскую действительность
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали
Автор:
3dmonkey
В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек
Автор:
Alex Chebrikov
Позитивное видео на случай плохого настроения
Автор:
Alonso
Умная корова подсказала дорогу
Автор:
3dmonkey
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России
Автор:
3dmonkey
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик
Автор:
mindflixx
Изготовление копии древнего деревянного дверного замка
Автор:
Vossen
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
Видео, которым можно пытать кулинаров
Автор:
3dmonkey
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Неимоверная воля к победе
Автор:
Picard
Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками
Автор:
3dmonkey
Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В Татарстане урна отомстила драчливым вандалам
Автор:
Alex Chebrikov
Серферша поймала волну
Автор:
Picard
Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года
Автор:
Юганск
Вы помните Кроша из популярного в СССР сериала? Куда пропал артист и как выглядит сейчас
Автор:
Юганск
День присоединения Эстонии к СССР
Автор:
Николай
Выставка американских машин 1959 года в Москве, поразившая граждан СССР
Автор:
Лан не урчи
Он направлялся в порт под атакой сотни немецких бомбардировщиков! Героическая история «Ташкента»
Автор:
teamwows
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
Автор:
Ева Тушенкина
В ОАЭ научились вызывать осадки с помощью новой технологии
Автор:
Ева Тушенкина
Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить
Автор:
Болонка королевы
Напавшего на школу в Казани признали невменяемым
Автор:
Dionysus
Путину показали новейший истребитель "Шах и мат"
Автор:
sdv
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
Автор:
Johnny
Дом на колесах, на котором Том Хэнкс ездил по съемкам, отправляется на аукцион
Автор:
Кот шашлык
Jeep Cherokee в состоянии «капсулы времени»: заветная мечта пацанов из девяностых
Автор:
Кот шашлык
«Clio-Tank» — в Нидерландах создали танк на базе старенького Renault, но проездил он недолго
Автор:
Vossen
Конфликт с кавказцами на дороге в Санкт-Петербурге
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Выпускница Горного университета прыгнула в одежде в Неву
Автор:
Кот шашлык
Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Автор:
Picard
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
Автор:
Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру
Автор:
Dionysus
Прохожие оказали попавшей в беду женщине медвежью услугу
Автор:
Forestdude
"Неопытность и солнце светило в глаза": отец Башкировой объяснил причины аварии своей дочери
Автор:
Result
Пьяный мужчина приехал на день рождения родственницы с трупом на приборной панели
Автор:
minimalism
Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе
Автор:
Result
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Мотоциклист впал в кому после ДТП в центре столицы
Автор:
Johnny
Авария дня. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
Автор:
Johnny
В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и въехал в частный дом
Автор:
Johnny
В Череповце вагон сошел с рельсов и подмял под себя несколько припаркованных автомобилей
Автор:
Vossen
Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку
Автор:
Редька с хреном
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Водитель заснул и больше не проснулся
Автор:
Johnny
Авария дня. Смертельное ДТП, погибли две женщины
Автор:
Johnny
Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Странный Honda Civic с установленным сзади 7-литровым V8
Автор:
Лан не урчи
Этот обвес может сделать автомобиль Toyota Venza похожим на Lamborghini Urus
Автор:
Кот шашлык
Hummer H1 Alpha — динозавр с пакетом обновлений на 100 тысяч долларов
Автор:
RedBull
Mercedes-Benz 1968 года получил двигатель и интерьер от современного Mercedes AMG C63S
Автор:
RedBull
3,7 секунды до сотни: Brabus превратил Mercedes-AMG G63 в ракету
Автор:
RedBull
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Топ-7 обычных людей, похожих на знаменитостей как две капли воды
Автор:
Dmitrij Ivantsov
Про Колю-Слона и превратности судьбы
Автор:
Андрей Эйнав
Предпоследняя баррикада.Рассказ из старого блокнота
Автор:
Андрей Эйнав
О том, в каких войсках служили Кипелов, Клинских, Князев и другие советские и российские рокеры
Автор:
Александр Миранович
Несколько строк и вся жизнь...Рассказ из старого блокнота
Автор:
Андрей Эйнав
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
поделиться
2
ещё пост
Очень важный разговор
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые...
На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова
Убийце 8-летней Вики Тепляковой вынесли приговор
Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги...
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Полезные советы: порция настоящей годноты
Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из...
В России открыт сезон охоты на самокатчиков или так тинейджеры шалят?
Смешные и познавательные картинки
Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали
Удивительное устройство муравьиного общества
Девушки рассказывают, из-за чего дальше первых свиданий их...
Подборка, от которой у вас вспотеют ладони
Сотрудники метро решили подзаработать на криптовалюте и попались
Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру
Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года
30 убойных фото, на которых задний фон в разы интереснее, чем передний
С добрым утром!
Новое
>
Видео
Тигран Саркисян
Очень важный разговор
(1 видео)
Автор:
Тигран Саркисян
22 июля 2021 20:36
Метки:
видео кошки
животные
мурлыкают
А разговор про любовь)))
Тигран Саркисян
инженер микротехнолог , занимаюсь вело триалом .
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
21947
Другие посты автора
А разговор про любовь)))
2021-07-22T20:36:16+03:00
Похожее видео
Боевой петух, который не зря сидит за решеткой
08:22:09
В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек
10:36:09
Умная корова подсказала дорогу
09:51:30
Позитивное видео на случай плохого настроения
11:40:11
Почему большинство мужчин живут меньше женщин
12:22:37
Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали
11:27:38
Медведи устроили себе "пляжную вечеринку"
09:34:33
Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры
07:54:16
384
1
Предыдущее
Следующее
Авторский пост
Ссылки по теме:
Умная корова подсказала дорогу
В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек
Позитивное видео на случай плохого настроения
Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали
Боевой петух, который не зря сидит за решеткой
Метки:
видео кошки
животные
мурлыкают
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
39
1
38
Понравилось
38
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
2
комментария
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
445
liveevil
3 часа назад
Капец, автор, ты это только увидел?
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать
1 ответ
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
В Кронштадте автокран потопил отремонтированную яхту
35 гениев, которые не справились с простейшими задачами
Loading...
Люди с биологическими аномалиями: не мутация, а особенность
Менеджер ресторана в США сняла на работе порно-ролик с бананом, и заведение закрыли на обработку
Русский сорняк, который завоевал Америку
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото...
Апокалиптический сюжет сняли лётчики в небе над горящей Якутией
Окунулся в российскую действительность
Десятки новеньких автомобилей Audi и Porsche пострадали во время разрушительного наводнения в...
Необычное кладбище в Гонконге, построенное в виде амфитеатра
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены (9 фото + 1...
"Средневековые условия": российский тренер раскритиковал Олимпийскую деревню в Токио
Актеры, которые умеют управлять самолетом
Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе новое лицо (3 фото)
Новости СМИ2
"Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения
Свежая подборка автомобильных приколов
13 жутких фактов, которые не получится забыть при всем желании
Под Петербургом мотоциклист покалечил свою подружку
Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками
Собачий центр делает невозможное, идеально выстраивая песелей для фото
Трейлер фильма "Ослик, любовник и я" (2020)
17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу"
Тест по химии уровня 8 класса
Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей
Забавная реакция собаки на фокус хозяина
30 интересных и необычных вещей, которые не встретишь на каждом шагу
Александр Невский отметил 50-летие вместе с Арнольдом Шварценеггером
Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"
Кадры с репетиции парада ВМФ в Санкт-Петербурге
18 знаменитостей, которые носят звание многодетных родителей с гордостью
Умная корова подсказала дорогу
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
Девушки поучаствовали в очень странном соревновании
Редкая версия Mercedes W123: «Бюджетный» лимузин малосерийного производства
«По дружбе»: 16 просьб от халявщиков, которые уже достали
Сети 5G на российском оборудовании: это не фантастика
"Неопытность и солнце светило в глаза": отец Башкировой объяснил причины аварии своей дочери
Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок?
Необычный Chevrolet 1933 года был первым автомобилем, созданным дизайнером Tucker 48
Трейлер фильма "Круиз по джунглям" (2021)
Почему большинство мужчин живут меньше женщин
Таких больше не делают: Mitsubishi 3000GT (GTO) — эпохальный японский автомобиль
20-летняя девушка попала под машину, переходя дорогу по «зебре»
10 актёров, которые совершили впечатляющее возвращение с новыми проектами
Авария дня. Смертельное ДТП, погибли две женщины
Макет Cizeta V16T в натуральную величину продадут на аукционе
Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом
Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку
Фельдшеры-фотомодели: как в реальной жизни выглядят красавицы со скорой
Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием
Конфликт в одном из дворов Краснодара закончился дракой со стрельбой
Прародитель больших ноздрей: секретный концепт BMW середины 1990-х годов
30 фруктов и овощей, которые выглядят как нечто одушевленное
Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры
Пятёрка интересных фактов обо всём на свете
Медведи устроили себе "пляжную вечеринку"
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото...
В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек
Боевой петух, который не зря сидит за решеткой
Позитивное видео на случай плохого настроения
Умная корова подсказала дорогу
Медведи устроили себе "пляжную вечеринку"
Популярное видео
37
37
0
16
Соревнование по шлепкам по попе
73
73
0
14
Необычный гараж, в котором можно жить
530
530
2
222
Мужчина выстрелил в голову газонокосильщику и вскоре пожалел об этом
64
64
2
21
Купи дом на берегу говорили они
85
85
0
95
Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос
85
85
0
14
Попытка произвести впечатление на девушку
128
128
0
12
Умная корова подсказала дорогу
605
605
3
72
Неимоверная воля к победе
528
528
1
74
Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками
198
198
3
29
Очень мало фильмов могут выдавить эмоции, а тут прям слезы наворачивались
Популярное
261
261
0
111
Под стук вагонных колес
391
391
1
84
Полезные советы: порция настоящей годноты
Набирающие популярность
0
0
0
25
Без штампа в паспорте
-6
-6
0
45
Коллекторам хотят разрешить выбивание долгов за ЖКХ
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Треники&Вареники
1064
555
Юмор
2681
527
Животные
1252
279
Криминал
256
246
Калейдоскоп
29
195
Жить в России
768
174
Автомир
726
173
Юмор
2680
2738
Криминал
255
1655
Жить в России
768
1108
ФотоМир
705
1058
Треники&Вареники
1064
828
Кино
1089
795
Автомир
725
690
Юмор
2680
12791
Треники&Вареники
1064
5476
Жить в России
768
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1753
4162
Животные
1252
4155
ФотоМир
705
3347
Криминал
255
3323
Юмор
2680
300
Жить в России
768
156
Животные
1252
239
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
680
23
Треники&Вареники
1064
222
Новости со всего Мира
1227
21
Кино
1089
44
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
3.7M
Татьяна Юсова
8k
NAZARETH
574k
Юганск
569k
Corrosion
67k
Meri Poppins Ufa
4k
Иван Кемеров
1.7M
Димон
3.7M
NAZARETH
573k
Иван Кемеров
1.7M
LedorubTroszkogo
141k
Татьянин день
115k
Юганск
568k
Николай Николаенко
206k
Димон
3.7M
LedorubTroszkogo
141k
NAZARETH
573k
Татьянин день
115k
Николай Николаенко
206k
Юганск
568k
Иван Кемеров
1.7M
Димон
3.7M
Иван Кемеров
1.7M
Великий Немой
1M
Космический пионер
714k
NAZARETH
573k
Алексей
568k
Юганск
568k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
58
58
3
4
Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор
#факты
#автомобили
#автомир
#ynews
#дтп
#в мире
#новости
#Украина
#криминал
#фото
#история
#животные
#СССР
#картинки
#приколы
#аварии
#фотографии
#авария дня
#сша
#интересно
#Россия
#люди
#прикол
#интересное
#подборка
#кино
#познавательно
#космос
#авто аварии
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok