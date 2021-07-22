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Садовым разбрызгивателям тоже нужен отдых

Садовым разбрызгивателям тоже нужен отдых (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   метал   прикол   разбрызгиватель   
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Устройство для полива растений устало от своей работы и решило немного "взбодриться" под метал.

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Метки: Юмор   видео   метал   прикол   разбрызгиватель   
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