Садовым разбрызгивателям тоже нужен отдых

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Устройство для полива растений устало от своей работы и решило немного "взбодриться" под метал.
Когда тебя всё бесит, но всё равно нужно работать.
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Метки: Юмор видео метал прикол разбрызгиватель
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